León

La presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, llamó a retomar la presencia de México en foros internacionales para atajar la imagen de violencia e impunidad que pesa sobre el país. Tras lamentar que "dejar la silla vacía" diplomática distorsionó la percepción global, la legisladora citó la crisis de desaparecidos, la violencia contra alcaldes y el homicidio del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca. También calificó como prisión política la detención de Ernesto Ruffo, urgiendo a dar la cara fuera del país.

Domador

Conagua afina la artillería de infraestructura hídrica encomendada por el Ejecutivo para diez municipios del oriente del Edomex. La estrategia ataca dos frentes históricos: abasto de agua e inundaciones. Mientras en Cuautitlán Izcalli y Zumpango avanzan plantas potabilizadoras e ingeniería para captar agua de lluvia, en focos rojos como Chalco, Ecatepec e Iztapalapa aceleran la entrega de colectores para prevenir desbordamientos en temporada de lluvias.