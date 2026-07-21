Banorte prevé un mejor segundo semestre; cartera de crédito crecería más de 8% al cierre del año

Pese al entorno económico y otros retos que se han presentado -como la incertidumbre por la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá-, Grupo Financiero Banorte registró buenos números en la primera mitad del año, pero espera que el segundo semestre sea aún mejor.

Y es que, de acuerdo con sus resultados financieros para el segundo trimestre del 2026, presentados este martes, su utilidad creció 6% en comparación con igual periodo del 2025, y en todo el semestre sumó 31,008 millones de pesos, un 4% más.

En cuanto a la cartera de crédito vigente, alcanzó un saldo de 1.27 billones de pesos, que representó un crecimiento anual de 8 por ciento.

Con base en ello, y las mejores expectativas que se tienen para el resto del año, el director general de Banorte, Marcos Ramírez, espera que la segunda parte del 2026 sea aún mejor para el grupo financiero, con una perspectiva de crecimiento de su cartera de entre 8 y 10% para el cierre del año.

“Esperamos un segundo semestre mejor que el primero, aunque no espectacularmente un brinco, un salto, pero sí un poquito mejor para cerrar el año en niveles del 8.5 y 9.0% por ahí de crecimiento de nuestras carteras”, dijo en videoconferencia de prensa con motivo de la presentación de resultados trimestrales.

Agregó: “esperamos que se acelere un poco más (la economía) conforme haya más visión del tratado de libre comercio y se deshagan algunos nudos que hay por ahí. Entonces lo vemos con más optimismo que el primer semestre. Y segundo, no estamos renunciando a nuestra guía; hicimos desde el año pasado una guía y seguimos sobre ésta. Tan es así que vamos a la mitad de la guía y vamos bien”, expresó.

De acuerdo con Alejandro Padilla, economista en jefe de Banorte, pese a que hay ciertos retos hacia adelante, se espera un mayor dinamismo de la economía, con un pronóstico de crecimiento, de parte del banco, de 1.4% para todo el 2026.

En cuanto al T-MEC detalló que si bien habrá revisiones anuales del tratado comercial, eventualmente puede ser un paso intermedio o una transición para, en algún momento, firmar una extensión por otros 16 años.

“Bienvenidos nuevos jugadores al sector”

Respecto a la llegada de nuevos e importantes jugadores digitales al sector bancario, como es el caso de Nu México, que hace apenas unos días se le dio el aval para iniciar operaciones como banco en el país, el director de Banorte consideró que son bienvenidos a competir en un piso parejo y con las mismas reglas.

“Siempre hemos abogado por la libre competencia, bienvenida, pero con el piso parejo. Y esta entrada de las fintech que está liderando, de momento, Nu, y que creemos que va a seguir a volverse bancos y tener la misma regulación y las mismas reglas, el mismo piso parejo, la verdad nos encanta”, señaló.