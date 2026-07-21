Bancos de zona euro restringen el acceso al crédito, en II Trim.

Los bancos de la zona euro restringieron el acceso al crédito en el segundo trimestre debido a los temores por la inestabilidad geopolítica, y prevén un mayor endurecimiento en el trimestre actual, según reveló ayer la Encuesta Trimestral sobre Préstamos Bancarios del Banco Central Europeo (BCE).

La encuesta, un dato clave en las deliberaciones sobre política monetaria, también indica que, aunque la demanda de préstamos a las empresas aumentó, las entidades crediticias rechazaron una mayor proporción de solicitudes, y los criterios de concesión de crédito se endurecieron sobre todo en sectores como la industria automovilística y la industria manufacturera con alto consumo energético, según señaló el BCE.

Los resultados de la encuesta coinciden en gran medida con la opinión que mantiene, desde hace tiempo, el BCE de que la guerra en Irán supondrá un ligero lastre para el crecimiento económico, ya que la zona del euro, integrada por 21 países, es un gran exportador de energía y cualquier alza de los precios del petróleo lastra el consumo y merma los beneficios del sector manufacturero.

“Los riesgos percibidos para las perspectivas económicas y la menor tolerancia al riesgo de los bancos siguieron siendo los principales factores que contribuyeron al endurecimiento, ya que los bancos siguen prestando gran atención a los riesgos relacionados con la evolución geopolítica y energética”, señaló el BCE.