Reportes y semiconductores impulsan sesión en Wall Street

Los mercados en Estados Unidos cerraron en terreno positivo este martes y finalizaron con tres jornadas consecutivas con pérdidas.

El avance fue impulsado por las acciones de semiconductores y una sólida temporada de reportes corporativos, mientras que los participantes del mercado dejaron en segundo plano los más recientes acontecimientos geopolíticos entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.74% a 52,224.64 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.89% a 7,509.20 puntos. El Nasdaq Composite ganó 1.29% a 25,837.21 puntos.

En lo que va del mes, los índices apuntan resultados mixtos. El Nasdaq retrocede 1.44%, el Dow Jones cae 0.18%, mientras que S&P 500 avanza 0.14 por ciento.

Por el contrario, los referenciales presentan ganancias en lo que va de 2026. El Nasdaq sube 10.12%, el S&P 500 gana 8.22%y el Dow Jones 6.82 por ciento.

Analistas del Banco Bx+ escribieron que “los resultados positivos fueron gracias al repunte de las acciones de semiconductores, lo que logró disipar los efectos de las últimas hostilidades en Medio Oriente y temas comerciales por nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos”.

Añadieron que los inversionistas están a la espera de reportes corporativos de empresas relacionadas con la IA, lo que podría dar pistas sobre la veracidad de las altas valuaciones de estas compañías.

“El mercado registró un cierre positivo, impulsado por la recuperación en semiconductores. El Nasdaq 100 avanzó 1.9%, mientras el índice SOX subió 5.2%, apoyado por NVIDIA, tras señalar que sus nuevos diseños de chips comenzaron a llegar a clientes, e Intel, ante sus planes de reducir costos”, afirmaron expertos de Actinver.

Asimismo, agregaron que “los reportes sobre un posible aumento de hasta 10% en los precios de TSMC reforzaron el avance del sector. El movimiento permitió recuperar parte de las pérdidas recientes y respaldó la expectativa de que el ciclo de inversión en inteligencia artificial mantiene impulso”.

Son el motor

El Philadelphia Semiconductor Index (SOX), que replica el comportamiento de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos dedicadas al diseño, distribución y fabricación de semiconductores, avanzó 5.21% a 12,356.2 puntos.

Entre las acciones que más subieron estuvieron las de Micron (12.04%), seguidas por Intel (8.64%), las de Advanced Micro Devices (AMD) (8.12%) y las de Arm (7.47%).

Otras firmas que vieron sus acciones crecer fueron Applied Materials (7.37%), Marvell (6.68%), Credo Technology Holding (5.52%), Lam Research (4.97%) y KLA Corp (4.80%). También los papeles de Broadcom (2.13%) y NVIDIA (1.97%) ganaron.

Prevén resultados positivos

Estrategas de Monex Casa de Bolsa consideraron que para el segundo trimestre de 2026, para la muestra del S&P 500 un crecimiento de 23.9% a nivel de utilidades por acción (EPS), impulsado por el sector tecnológico, para el cual se espera un avance de 63.4 por ciento.

“Dichas cifras serán respaldadas por una sólida expansión del gasto en IA y por una mayor inversión de los hiperescaladores en GPUs, ASICs, CPUs, redes y memoria para centros de datos. Asimismo, la fortaleza de la demanda y la limitada oferta de memoria HBM continuarían impulsando incrementos en precios”, escribieron.

Añadieron que la ampliación de la cadena de valor de la IA seguiría beneficiando a fabricantes de semiconductores, proveedores de equipos de producción y empresas especializadas en conectividad, destacando a NVIDIA, AMD, Broadcom y Applied Materials.

La IA es el motor del crecimiento y riesgo de los mercados globales

El impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los mercados accionarios es actualmente uno de los motores principales de la economía global, pero también representa uno de los mayores riesgos de "burbuja" financiera, de acuerdo con los expertos de Franklin Templeton.

Durante la presentación “Panorama económico y de mercado sobre México y el mundo”, Luis Gonzali, codirector de Inversiones de la empresa, aseveró que el gasto en capital (Capex) de las grandes empresas tecnológicas en IA ha representado casi el 50% del crecimiento de Estados Unidos en los últimos 12 meses.

El directivo de la operadora de activos, señaló que la IA permitió que los índices bursátiles se mantengan en niveles históricamente altos, incluso frente a conflictos como la guerra en Medio Oriente. “El optimismo del mercado se basa en que el ciclo de inversión en esta tecnología aún tiene gasolina para continuar creciendo”.

En lo que va de 2026, el Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, avanza 6.82%, mientras que el S&P 500, sube 8.22% y el Nasdaq Composite tecnológico gana 10.12 por ciento.

Aunque México no cuenta con un sector tecnológico propio en sus índices accionarios, se ha beneficiado de manera indirecta pero significativa a través de sus exportaciones.

“Mientras sectores como el automotriz han flaqueado, las exportaciones de componentes e infraestructura relacionada con la IA crecieron entre un 86 y un 105% anual en marzo de este año”, aseguró Ramsé Gutiérrez, también codirector de Inversiones.

Agregó que México participa principalmente en la fabricación de componentes periféricos para la infraestructura de IA y chips. “Pero es difícil que México pase a producir chips de alta tecnología en el corto plazo, ya que Estados Unidos los considera un tema de seguridad nacional y prefiere mantener esa producción dentro de sus fronteras”, explicó.

Dijo que se espera que, más allá de las exportaciones, las empresas mexicanas asimilen el uso de la IA en sus propios procesos para generar mayores controles y desarrollo de productividad. Respecto de las bolsas en México, el índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), baja 1.31%, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), cae 0.47% en lo que va del presente año.

Crudo enfrenta volatilidad

Los mercados globales de energía enfrentan un escenario de vulnerabilidad.

La combinación de tensiones geopolíticas y un nivel de reservas de crudo históricamente bajo ha encendido las alarmas sobre un posible "shock" que podría llevar los precios del petróleo a niveles sin precedentes en las próximas observaciones, afirmaron los analistas.

El riesgo más inminente radica en que las reservas mundiales de petróleo se encuentran actualmente en su nivel mínimo de los últimos 40 años. Esta falta de un inventario suficiente significa que cualquier interrupción en la oferta no podrá ser cubierta por las reservas existentes, coincidieron los expertos.

Según dijeron, mientras que el Departamento de Energía de Estados Unidos sugiere que los niveles podrían bajar hasta los 0.2 millones de barriles sin colapsar, otros cálculos sitúan el punto crítico entre 0.6 y 0.7 millones de barriles, niveles a los que el mercado ya se está aproximando peligrosamente.

De agotarse este margen, los analistas de Franklin Templeton advirtieron que los precios podrían dispararse a rangos de entre 150 y 200 dólares por barril.