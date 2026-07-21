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Chihuahua reafirma alianza con Regal Rexnord

Desde el 2024, la trasnacional ha invertido 13.8 mdd y generado cerca de 200 empleos de alto valor en el estado.

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María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua y directivos de Regal Rexnord en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026.Foto: X María Eugenia Campos Galván

Redacción El Economista

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se reunió con directivos de Regal Rexnord en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026 para reafirmar la colaboración con la empresa e impulsar el crecimiento del sector aeroespacial, informó el gobierno estatal.

Durante el encuentro, la mandataria dialogó con Kevin Long, vicepresidente ejecutivo y presidente del Segmento de Automatización y Control de Movimiento; Weldon Abbott, presidente de Soluciones Aeroespaciales; y Allison Maginot, vicepresidenta de Cumplimiento en Materia de Comercio, Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad del conglomerado.

Entre los temas abordados se dio seguimiento a los incentivos, asesoría jurídica y acompañamiento que el Gobierno del Estado ha brindado a la trasnacional para garantizar la operación de sus dos plantas industriales ubicadas en el Parque Industrial BAFAR, en Chihuahua capital.

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Desde que inició operaciones en el 2024, Regal Rexnord ha invertido 13.8 millones de dólares en la entidad para la apertura de sus divisiones Aeroespacial e Industrial Power, lo que ha permitido generar cerca de 200 empleos de alto valor.

estados@eleconomista.mx

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