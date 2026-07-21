Inicia pavimentación de carretera Bahía Asunción-Punta Prieta en Baja California Sur

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, dio el banderazo de inicio a la primera etapa de la pavimentación de la carretera Bahía Asunción-Punta Prieta, proyecto que contempla una inversión de 145.56 millones de pesos para construir 10.5 kilómetros.

De acuerdo con información estatal, la obra se extenderá posteriormente hasta La Bocana, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las actividades pesqueras y productivas de la región, mejorar la conectividad de la Zona Pacífico Norte, facilitar el traslado de personas y mercancías y fortalecer el desarrollo regional.

La inversión será financiada con 95.56 millones de pesos del Gobierno de México y 50 millones del Gobierno del Estado.

Los trabajos contemplan movimientos de terracerías, cortes y compactación del terreno, así como colocación de carpeta asfáltica, construcción de obras hidráulicas, vados, dentellones, cunetas y señalización horizontal y vertical.