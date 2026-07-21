Fed mantendría sin cambios tasa el resto del año

La Reserva Federal (Fed) mantendría sin cambios su tasa de interés de referencia durante el resto del 2026 para hacer frente a un problema de inflación que se prolonga desde hace cinco años, según las previsiones medias de los economistas encuestados por Reuters.

La mayoría de los que respondieron a una pregunta aparte sobre la probabilidad de un alza de réditos este año calificaron ahora dicha probabilidad como “alta”, lo que supone un cambio con respecto al mes pasado, cuando la mayoría la consideraba “baja”.

Los mercados están descontando dos incrementos de tasas para finales de marzo del año que viene, ya que el reciente aumento de casi 25% en los precios del petróleo (tras una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente) aumenta el riesgo de que la moderación de la inflación del mes pasado, que sigue situándose en aproximadamente el doble del objetivo de 2.0% de la Fed, resulte efímera.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, reiteró la semana pasada que su prioridad es volver a situar la inflación en el objetivo, una meta que la Fed lleva más de cinco años sin alcanzar. Sin embargo, dio escasos detalles sobre cómo pretende lograrlo.

Aunque algunos responsables políticos han dejado la puerta abierta a un aumento de tasas si la inflación se mantiene elevada, la mayoría de los economistas que participaron en la encuesta de Reuters realizada entre el 17 y el 21 de julio aún no estaban convencidos.

Los 104 analistas esperan que la Fed mantenga los costos de financiamiento sin cambios, en el rango de 3.50-3.75%, en su reunión de la próxima semana.

Una mayoría de tres cuartos, 78 de ellos, tampoco prevé cambios hasta finales de año. Aunque el número de quienes no preveían cambios en el 2026 era el mismo que en una encuesta de finales de junio, la mayoría de los que sí esperaban un cambio pronosticaban ahora al menos un alza este año, mientras que solo seis preveían recortes, lo que hasta hace poco era la opinión generalizada.

“Hay quienes esperan que Warsh pueda endurecer la política monetaria relativamente pronto en su mandato. Creemos que, más bien, está ganando tiempo e intentando convencer a los mercados de que confíen, aunque en realidad preferiría no tener que subir las tasas”, afirmó Jeremy Schwartz, economista sénior para Estados Unidos (EU) de Nomura.

“Observamos que muchos de los aspectos en los que se centra Warsh parecen el tipo de argumentos que se esgrimirían si se quisiera defender el mantenimiento de las tasas sin cambios”.

Alta probabilidad de aumentos de tasas

Una mayoría de 66% de los encuestados (44 de los 67 que respondieron a una pregunta específica) afirmó que la probabilidad de un incremento de tasas era alta. El mes pasado, 47 de los 86 que respondieron a esa pregunta la consideraban baja.

“Si realmente se quiere volver a una inflación de 2.0%, entonces se está acercando el momento de subir las tasas”, afirmó Jan Groen, economista jefe para EU de Société Générale, quien no espera cambios este año.