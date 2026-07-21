El Colegio Nacional evoca la vida y obra de Miguel León Portilla

La noche de este martes, El Colegio Nacional realizó el homenaje “Miguel León Portilla: una vida sin final”, dedicado, como el título anuncia, al antropólogo, filósofo, historiador, indigenista y escritor que falleciera en la Ciudad de México en octubre de 2019 y quien este 2026 hubiera celebrado 100 años de existencia.

El homenaje consagrado al llamado “Tlamatini de México” —miembro del Colegio por casi cinco décadas— fue coordinado por el arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, y para el mismo asistieron Inocencia Arellano Mijarez, directora del INALI; Gerardo Hierro, yerno de Miguel León Portilla; Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), y diversos integrantes de la Máxima Cátedra de México.

Parte fundamental de la ceremonia fue la presentación de la lectura en atril de fragmentos de “La huida de Quetzalcóatl”, la única obra dramática escrita por el homenajeado, ésta en voz de integrantes de la CNT, así como se llevó a cabo la inauguración de una exposición bibliográfica dedicada al autor de obras fundamentales para la preservación y estudio del pensamiento prehispánico mexicano, como “Visión de los vencidos” (1959), “Toltecáyotl, aspectos de la cultura náhuatl” (1980) o “Literaturas indígenas de México” (1992).

“La huida de Quetzalcóatl” fue escrita por Miguel León Portilla 1952 y presenta una profunda disertación filosófica sobre el tiempo, la vida y el origen de los antiguos mexicanos, centrada en el mito de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, el sabio gobernante tolteca de Tula envuelto en una dualidad: como deidad y hombre de carne y hueso dedicado a las artes, la arquitectura, la promoción de la paz y el conocimiento. La historia alcanza su punto clímax cuando este rey casto y ejemplar es tentado por hechiceros que, con engaños, lo embriagan con pulque y provocan la pérdida de su castidad.

Lectura de la obra La huída de Quetzalcóatl.Especial

Del alfa al omega

Después de la lectura, Eduardo Matos ofreció detalles sobre la exposición que a partir de ya queda abierta para todo el público en el inmueble ubicado en Donceles 104, en el Centro Histórico.

“Se quiso dar la idea de quién fue y sigue siendo Miguel León Portilla. Pensamos que lo mejor era acudir, por una parte, a su obra escrita y por otra a mostrar los reconocimientos que recibió en vida, porque los reconocimientos indican quién fue la persona cuyo trabajo reconocieron tantas instituciones, universidades y demás”, mencionó el arqueólogo y también integrante del Colegio, toda vez que, precisó, el homenajeado fue objeto en vida de 25 doctorados Honoris Causa en todo el mundo.

Exposición bibliográfica del autor.Especial

Entre los objetos que el público podrá conocer de primera mano se encuentran 53 libros autoría de León Portilla, 21 diplomas que acreditan premios y reconocimientos, 31 fotografías personales y tres medallas: la "Belisario Domínguez", máxima distinción otorgada por el Senado de la República; la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, una de las más importantes condecoraciones otorgadas por el Rey de España, y la Orden de las Palmas Académicas, entregada por el gobierno de Francia para reconocer la labor en educación y cultura.

“Pongan mucha atención en una vitrina donde pedí que colocaran el alfa y la omega, es decir, el libro ‘La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes’ (1956), la tesis de doctorado de Miguel, junto a ‘Yo soy memoria’ (2026), su último libro, donde hace todo un recuento de su vida, incluso con alguna alusión a sus momentos finales”, expuso el arqueólogo.

A lo largo de este 2026, Miguel León Portilla ha sido objeto de distintas ceremonias de homenaje organizadas por las tantas instituciones de las que formó parte o bien en las que incidió de manera fundamental, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Instituto de Investigaciones Estéticas; la Academia Mexicana de la Lengua (AML), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura federal.