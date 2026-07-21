Jesús Parets: "No hay coautoría con la inteligencia artificial"

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha colocado al derecho de autor en una carrera contrarreloj. Mientras organismos internacionales advierten que, sin mecanismos de protección adecuados, los trabajadores de industrias creativas como la música y el audiovisual podrían perder entre 21 y 24% de sus ingresos hacia 2028, la legislación intenta responder a una tecnología que evoluciona con mayor velocidad que las normas.

El Economista conversa con Jesús Parets Gómez, doctor en derecho, especialista en propiedad intelectual y actual director jurídico de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), quien señala que el reto no consiste en frenar la innovación, sino en preservar el principio que sostiene todo el sistema autoral: únicamente las personas pueden ser creadoras.

"El derecho de autor se ha quedado rezagado frente al avance tecnológico. La inteligencia artificial representa un desarrollo necesario, pero también puede utilizarse en perjuicio de la creatividad humana. Las personas debemos ser responsables del uso de estas herramientas y no podemos escudarnos en la inteligencia artificial. El derecho de autor protege la creatividad humana, no los contenidos sintéticos", afirma.

La IA puede asistir, pero no crear

La Ley Federal del Derecho de Autor establece que el autor es la persona física que crea una obra literaria o artística, principio que, para Parets, excluye cualquier posibilidad de reconocer a un sistema de inteligencia artificial como titular de derechos. La legislación mexicana mantiene como eje la originalidad derivada de la intervención humana, criterio que también fue respaldado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negar en 2025 el registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) de un avatar generado exclusivamente mediante inteligencia artificial.

"Puede existir una obra en la que el autor incorpore imágenes generadas con inteligencia artificial o utilice herramientas tecnológicas como apoyo. Eso no viola la ley. Lo importante es delimitar qué parte corresponde a la creación humana y cuál proviene de la herramienta. Lo peligroso es presentarse como autor de un contenido generado íntegramente por inteligencia artificial. Ahí hay un engaño a la sociedad y al propio sistema jurídico".

Para el especialista, tampoco tiene sustento la propuesta de medir la autoría mediante porcentajes de participación entre la persona y la IA, un tema que se ha puesto sobre la mesa pero ha sido rechazado por las instancias judiciales tanto en México como en Estados Unidos y en los tribunales internacionales.

"No es un criterio cuantitativo, sino cualitativo”, señala Parets. “La instrucción no es creación. Dar un prompt no convierte a alguien en coautor, igual que quien encarga una novela no se convierte en escritor por describir lo que quiere. Hay que distinguir entre el proceso de creación intelectual y el proceso de generación de contenidos. No hay coautoría con la inteligencia artificial".

Tenemos reformas insuficientes

No obstante, quien por más de una década fungió como director del Registro Público del Derecho de Autor, reconoce como un avance las reformas publicadas este año para proteger la voz, la imagen y las interpretaciones de artistas frente al uso indebido de inteligencia artificial, pero considera que el marco legal todavía requiere ajustes para responder a nuevos escenarios.

Entre ellos menciona la necesidad de impedir expresamente el registro de contenidos generados por IA como si fueran obras protegidas y también prevenir las conductas infractoras relacionadas con estos sistemas. Advierte que la ausencia de reformas no debe utilizarse como argumento para dejar de aplicar la legislación vigente.

"Hay mucho por trabajar, pero tampoco debemos pensar que todo depende de modificar la ley. Durante casi trece años al frente del Registro Público del Derecho de Autor aplicamos la legislación existente para resolver estos casos. Tenemos herramientas jurídicas; lo que hace falta es aplicarlas correctamente".

Otro de los riesgos, explica, es que los modelos de inteligencia artificial se alimentan de enormes bases de datos integradas por obras protegidas, por lo que el usuario continúa siendo responsable si el resultado incorpora contenidos ajenos sin autorización.

Prevenir antes que castigar

Más que endurecer sanciones, el especialista considera que el desafío consiste en construir una cultura de respeto al derecho de autor desde la formación escolar y el trabajo de instituciones como la Sogem y el Indautor.

"Hay que prevenir más que reprimir. Muchísimas infracciones nacen del desconocimiento. Si difundimos qué derechos tienen los autores y por qué existen, estaremos evitando conductas ilícitas antes de que ocurran. Desde la escuela, la familia y las instituciones debemos fomentar el orgullo de crear, porque el derecho moral más importante es que una persona pueda ser reconocida como autora de su obra".

Su postura, insiste, no es apuesta al uso de la inteligencia artificial, sino a su utilización como sustituto del proceso creativo.

"Estoy a favor de la inteligencia artificial como herramienta auxiliar para escribir, investigar o crear. Lo que rechazo es que reemplace la creatividad humana o que los contenidos sintéticos se presenten como obras protegidas por el derecho de autor. La creatividad tiene personalidad, tiene originalidad y tiene una impronta humana. Eso ninguna máquina puede sustituir".

Tome Nota

Conferencia "La creatividad literaria y la originalidad humana frente a los contenidos generados por inteligencia artificial"

Imparte: Jesús Parets Gómez

Lugar y hora: Sede de la Sogem (José María Velasco 59, San José Insurgentes, Ciudad de México), jueves 23 de julio, 12h

Obras del conferencista

“Originalidad, Creatividad Y Registro Del Derecho De Autor. ¡6 Años Después!”

Tirant Lo Blanch

2025

“Infracciones en materia de derechos de autor y patrimonio cultural”

Tirant Lo Blanch

2024

“Teoría y práctica del derecho de autor”

Editorial Sista

2011