Puebla formaliza alianza con Nafin y Bancomext

El gobierno de Puebla formalizó las Reglas de Colaboración entre Nacional Financiera (Nafin), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), informó la administración estatal.

El acuerdo busca acercar capacitación, asistencia técnica, encuentros de negocio y alternativas de financiamiento a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a compañías grandes y ancla.

El titular de la Sedetra, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que el instrumento permitirá desarrollar programas para fortalecer la inclusión financiera y las capacidades empresariales, además de identificar sujetos con potencial de acceso a crédito y acompañar su crecimiento.

El funcionario destacó que la alianza busca transformar las capacidades productivas en oportunidades de negocio, financiamiento y vinculación. Explicó que las mipymes representan más de 99% de las unidades económicas del país y generan alrededor de siete de cada 10 empleos.

Gabriel Chedraui añadió que la colaboración permitirá identificar necesidades empresariales, impulsar proyectos y generar encuentros entre empresas proveedoras, compradoras y ancla, tanto nacionales como extranjeras.