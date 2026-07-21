“Mejoré psicológicamente en Europa”: Orbelín Pineda en su regreso a la Liga MX

Orbelín Pineda está de regreso en la Liga MX. Después de cuatro años y medio por Europa, firmó con Rayados de Monterrey a partir del torneo Apertura 2026.

Será su cuarto equipo en México. Debutó en Querétaro en 2014 para luego saltar a Chivas en 2016 y finalmente a Cruz Azul en 2019. Luego vino su travesía por el Celta de Vigo de España y el AEK Atenas de Grecia, equipos que le permitieron disputar los Mundiales de 2022 y 2026 con la Selección Mexicana.

Pineda acumula 10 títulos en su carrera a nivel de clubes, los últimos tres con AEK y con el entrenador argentino Matías Almeyda, quien también está en Rayados a partir del Apertura 2026.

“Lo digo abiertamente: conozco a Matías desde hace muchos años, sé cómo trabaja y creo que eso no será difícil para una pronta adaptación. Conozco todo lo que pide en el día a día de lo que se entrena, así que soy uno más de mis compañeros para estar 100% disponible para lo que ocupe”, destacó Orbelín en su presentación oficial con Monterrey.

Nacido en Coyuca, Guerrero, hace 30 años, asegura que su estadía en Europa le sirvió para evolucionar en todo sentido.

“Me siento muy contento. La verdad es que fui a dar mi mejor futbol en Grecia y estoy agradecido con toda la gente porque me recibió de la mejor manera. Fui a mejorar mis habilidades, psicológicamente, y ahora estoy preparado para estos retos, como Rayados, madurando lo mejor posible”.

Pineda tenía 25 años cuando se fue de México con dos títulos de Liga MX: el Clausura 2017 con Chivas y el Clausura 2021 con Cruz Azul.

No se arrepiente de regresar pese a que todavía tenía un año de contrato con AEK, el equipo que le permitió ser elegido mejor extranjero de la liga griega en la temporada 2022-23.

“La gente tiene todo el derecho de platicar su sentir, pero creo que viví una experiencia única. Fui a Europa con muchas ganas e ilusión, el tiempo que estuve allá lo hice de la mejor manera. Hoy vuelvo a casa, con Rayados y con esta gente que tiene una proyección. Voy a tratar de ayudar a todos mis compañeros porque aspiramos a grandes cosas”.

De acuerdo con Transfermarkt, el fichaje de Orbelín Pineda con Rayados fue por 8 millones de euros. Su máximo costo fue en 2019, cuando pasó de Chivas a Cruz Azul por 10.56.

Pese a que ya no es un novato, el valor de su carta se mantiene por haber disputado la Copa del Mundo 2022 con Gerardo ‘Tata’ Martino como entrenador y la de 2026 con Javier Aguirre, aunque en esta última apenas participó 45 minutos.

Es el segundo repatriado por la Liga MX después de la Copa del Mundo 2026, ya que hace unos días Atlas anunció al defensa Jorge Sánchez procedente del PAOK, también de Grecia.

Orbelín Pineda descartó ser un fichaje bomba y más bien se dijo ilusionado de pelear por títulos, recordando que Rayados no gana la Liga MX desde el Apertura 2019.

“Creo que para ser un jugador bomba tienes que demostrarlo dentro de la cancha (…) El interés que tuvo Rayados por uno está desde el principio y vengo con mente comprometida, con mucha ilusión de darles títulos y voy a tratar de darle un buen espectáculo a nuestra gente”.

Por otra parte, el mediocampista de 1.69 metros de estatura aseguró que sigue pensando en estar en la Selección Mexicana en el ciclo hacia el Mundial 2030 con Rafael Márquez como entrenador.

“A Rafa lo conozco como jugador, ahora me tocó de auxiliar de Javier (Aguirre) y la verdad como persona es un tipazo. Hablando sobre selección, creo que estando en la mejor versión de uno te consideran y sabes que hay oportunidad de que te llamen. Vengo a trabajar y dar lo mejor para que, si se da la posibilidad de representar a mi país, lo haga de la mejor manera”.

Con el Tri, Orbelín acumula cuatro títulos: tres de Copa Oro (2019, 2023 y 2025) y uno de Liga de Naciones de Concacaf (2025).

Es apenas el segundo fichaje de Rayados en el Apertura 2026, después del delantero uruguayo Diego Rossi por 7 millones de euros.