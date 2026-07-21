E-commerce farmacéutico: la formalización del canal digital y la redefinición del abasto

La complejidad logística del mercado farmacéutico mexicano atraviesa un punto de inflexión en su estructura que cobra velocidad. Durante décadas, la distribución de medicamentos e insumos para la salud operó bajo una dicotomía por lo menos rígida: por un lado, la complejidad monopsónica de la compra pública institucional, y por el otro, el retail físico tradicional que gira entre las grandes cadenas de farmacias y la atomización de los puntos de venta (tanto de la farmacia de cadena, como de la farmacia tradicional).

Sin embargo, la penetración acelerada del comercio electrónico ha impulsado una reconfiguración operativa que exige a las empresas farmacéuticas abandonar las métricas a las que estábamos acostumbrados (quien escribe llegó a la industria en 1997). El ecosistema digital ha dejado de ser un canal experimental para posicionarse como un vector de rentabilidad, obligando a los actores del sector a formalizar lo que hasta ayer operaba en una zona gris con ciertos riesgos percibidos.

En este contexto de transformación, el reciente acuerdo de colaboración firmado entre CANIFARMA, liderada por la Comisión de Seguridad y la plataforma de e-commerce Mercado Libre representa un hito en la gobernanza sectorial y sanitaria que no podemos obviar.

El objetivo central de esta alianza —combatir frontalmente la distribución de productos farmacéuticos y medicamentos de venta libre (OTC) e, incluso, de prescripción irregulares, caducos, robados y/o falsificados en la plataforma— trasciende el mero cumplimiento normativo (compliance). Se trata de un mecanismo de autorregulación diseñado para mitigar riesgos de mercado relevantes, específicamente la asimetría de información que permitía a terceros anonimizados comercializar insumos de dudosa procedencia.

Al implementar filtros y auditorías digitales que blindan la integridad de la cadena de suministro en el ecosistema online, se dota de certidumbre reputacional y sanitaria a un canal destinado a capturar una cuota sustancial del gasto de bolsillo en el corto plazo. Este saneamiento del canal es el paso previo e indispensable para la institucionalización comercial. La evidencia es tangible: observamos ya el anuncio de laboratorios multinacionales que comienzan a distribuir sus fármacos de mayor rentabilidad y volumen (blockbusters) directamente a través de las verticales de plataformas como Mercado Libre, por ello será necesaria la observancia de la trazabilidad y buenas prácticas comerciales.

Este movimiento estratégico replica modelos exitosos y la adopción tecnológica que ya son una realidad operativa en mercados como Colombia, donde la digitalización de la dispensación ha demostrado eficiencias logísticas y una creciente penetración de mercado. Para el caso mexicano, la consolidación de este canal anticipa un reacomodo de la dinámica de consumo y en la asignación de capital y estrategia de las empresas. En los próximos trimestres, la industria farmacéutica y las farmacias deberán cuantificar con precisión el impacto real que esta transición tendrá sobre el Punto de Venta (PdV) físico. Es importante aclarar que la tendencia del mercado y los hábitos de consumo apuntan de manera natural a este canal y que la firma del convenio presenta un mecanismo de certeza en su gobernanza.

La entrada de estos canales digitales para el sector obliga a la valoración de los fundamentos y parámetros del Trade Marketing. Las inversiones que históricamente se destinaban a asegurar espacios en los anaqueles físicos, cabeceras de farmacia y capacitación de dependientes, seguramente serán reorientados o convivirán en una estrategia híbrida con la optimización de algoritmos de búsqueda (SEO farmacéutico), analítica de datos de conversión en tiempo real y la reducción de fricciones en la última milla logística. El anaquel ahora es más grande, pero la atención del paciente-consumidor es microscópica.

A la luz de esta evolución, es de reconocer el acierto estratégico de Canifarma. Históricamente, el concepto mismo de "abasto" en la industria nacional se encontraba en los últimos años conceptualmente secuestrado por la agenda de las compras consolidadas del sector público.

Si bien el mercado institucional es financieramente masivo, enfocarse exclusivamente en este reducía la visibilidad de la complejidad del mercado privado y la fragmentación del consumidor final, quien asume directamente más de la mitad del gasto en salud del país.

Al integrar a las plataformas de e-commerce en su radar de acción y establecer alianzas para limpiar el canal digital, CANIFARMA demuestra madurez analítica. Evidencia la comprensión de que el mercado debe gestionarse como un ecosistema holístico, donde la disrupción de las partes (el retail digital) altera la dinámica del todo.

Para capitalizar esta coyuntura, la ruta estratégica para los responsables del trade marketing y las direcciones comerciales debe ser ampliada al omnichannel para optimizar la contribución de las ventas por canal.

Desde la perspectiva de la autoridad sanitaria (COFEPRIS), esta debe interpretar este acuerdo privado como una señal de la necesidad de modernizar el marco normativo. Es necesario emitir lineamientos claros y definitivos sobre la receta médica electrónica, la farmacovigilancia y la trazabilidad end-to-end. La regulación debe avanzar a la misma velocidad que la innovación comercial para evitar cuellos de botella que inhiban la competitividad. El canal digital farmacéutico en México es una realidad operativa que retará la adaptabilidad corporativa.

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Michael G. Rubin: "No es el pez grande el que se come al chico, sino el más rápido el que se come al lento.”

*Oscar Flores cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.