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La Gran Escapada deja 3,884 millones de pesos en Guanajuato y Baja California Sur

Guanajuato capital, León y San Miguel de Allende, así como Los Cabos y La Paz, concentraron la mayor actividad de la campaña turística nacional.

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Redacción El Economista

La segunda edición de La Gran Escapada 2026 generó una derrama económica conjunta superior a 3,884 millones de pesos en Guanajuato y Baja California Sur, entidades que participaron en la campaña nacional para impulsar el turismo interno mediante ofertas y promociones.

Guanajuato reportó 277 establecimientos participantes y una derrama económica estimada de 3,135 millones de pesos. Guanajuato capital, León y San Miguel de Allende concentraron el mayor número de participantes.

De acuerdo con información estatal, en la entidad se sumaron principalmente agencias de viajes, establecimientos de hospedaje y tour operadores, con promociones enfocadas en turismo de naturaleza y aventura, así como cultural y gastronómico. Los descuentos oscilaron entre 15% y 60%, mientras que 66% de las promociones se comercializó mediante canales mixtos.

En tanto, Baja California Sur registró una derrama económica estimada de 749 millones de pesos y la participación de 59 establecimientos. Los Cabos y La Paz destacaron entre los destinos con mayor dinamismo.

La oferta turística sudcaliforniana incluyó servicios de transporte, alimentos y bebidas, así como alojamiento, con descuentos de hasta 60%. Además, más de la mitad de las promociones se realizaron en establecimientos físicos.

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La iniciativa, impulsada por Concanaco-Servytur México, en coordinación con la Secretaría de Turismo y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), registró una derrama económica nacional de 44,000 millones de pesos, con la participación de 6,557 establecimientos y más de 114,000 experiencias turísticas ofertadas.

estados@eleconomista.mx

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