Cruz Azul remonta y gana ante Puebla en minutos finales

Cruz Azul, actual campeón del fútbol ⁠mexicano, remontó el martes un gol en contra y sacó el triunfo como local ante Puebla por ⁠2-1 en la segunda jornada ⁠del torneo Apertura.

Luka Romero y el nigeriano Christian Ebere anotaron los goles del triunfo para la "Máquina Celeste" de Cruz Azul después de que Fernando Monárrez había puesto en ventaja al equipo local.

En el partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México, Puebla se adelantó a los 28 minutos con un potente zurdazo de Monárrez desde fuera del área que sorprendió al portero colombiano Kevin Mier.

Cruz Azul empató a los 44 minutos con un remate de cabeza de Romero en el área tras centro enviado por Jeremy Márquez desde el sector derecho.

Cerca del final, Ebere dio la vuelta al marcador cuando definió de derecha a la media vuelta tras recibir un ⁠pase del argentino José Antonio Paradela ⁠en una jugada de ⁠triangulación entre varios jugadores a los 82 minutos.

De esta manera, ⁠Cruz Azul se ubicó momentáneamente como líder del torneo con seis puntos.

Más tarde, Toluca enfrentará a Pumas UNAM.

La jornada continuará el viernes cuando América visite al Atlante y Tijuana juegue ante León.

El sábado se jugarán los partidos entre Guadalajara-Bravos Ciudad Juárez, Santos Laguna-Atlas y ⁠Tigres UANL-Atlético San Luis.

La jornada se completará el domingo cuando Necaxa sea local ante Monterrey y Querétaro visite a Pachuca.