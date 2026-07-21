Utilidad de Banorte alcanzó los 15,550 millones de pesos al cierre del segundo trimestre, un 6% más

Al cierre del segundo trimestre del 2026, la utilidad de Grupo Financiero Banorte alcanzó los 15,550 millones de pesos, lo que representó un incremento de 6% respecto al mismo periodo del 2025, cuando fue de 14,618 millones.

Así, en el primer semestre del año, Banorte —uno de los principales grupos financieros que operan en el país—, registró ganancias por 31,008 millones de pesos, un aumento de 4% en comparación con los 29,906 millones de igual lapso del año previo.

Si bien ha habido una baja en los ingresos por intereses, otros conceptos como comisiones, e ingresos por primas y seguros, por mencionar sólo algunos, mostraron crecimientos, lo que contribuyó al alza en la utilidad

Además, de acuerdo con Marcos Ramírez, director general de Banorte, todas las unidades de negocio contribuyeron al resultado.

“Estamos orgullosos del resultado del segundo trimestre, y estamos seguros que será un gran año”, expuso.

Crecimiento en segmentos de crédito

De acuerdo con el reporte de resultados de Banorte, prácticamente todos los segmentos de crédito registraron crecimiento en el periodo.

Así, la cartera de crédito vigente alcanzó un saldo de más de 1.27 billones de pesos al cierre del segundo trimestre del 2026, lo que representó un incremento de 8% en comparación con el mismo periodo del 2025.

Este desempeño, detalló el grupo, fue impulsado principalmente por el portafolio de consumo, que creció 10% al cierre del segundo trimestre, alcanzando un saldo de 554,118 millones de pesos.

Al interior de este portafolio, el segmento hipotecario se incrementó 5%; el automotriz creció 26%; el de tarjetas de crédito lo hizo en 12%, y el crédito de nómina aumentó 14 por ciento.

Por otra parte, la cartera comercial aumentó 8% en el periodo para un saldo de 325,653 millones de pesos; la parte corporativa lo hizo en 2% alcanzando los 229,963 millones, y el portafolio de gobierno se incrementó en 7% para lograr los 163,459 millones.

El Índice de Morosidad (IMOR), por su parte, se ubicó en 1.5%, ligeramente superior al 1.1% de igual periodo del 2025.

Por otra parte, la captación tradicional se incrementó 6% al cierre del segundo trimestre del 2026, para alcanzar los casi 1.2 billones de pesos.