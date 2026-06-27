Tramadol estas son las nuevas reglas para comprarlo tras su reclasificación por Cofepris

La compra de tramadol en México cambiará de forma significativa a partir del 14 de julio de 2026, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinó reclasificar este analgésico opioide dentro de la Fracción III del artículo 226 de la Ley General de Salud, lo que implica nuevas obligaciones para pacientes, médicos, farmacias y distribuidores.

La medida responde a nuevas evidencias sobre los riesgos asociados al medicamento, particularmente su potencial para generar dependencia, abuso y consumo problemático. Aunque seguirá disponible para fines terapéuticos, su acceso quedará bajo una vigilancia sanitaria más estricta y requerirá supervisión médica.

¿Qué cambia para los pacientes?

La principal modificación es que el tramadol dejará de venderse bajo las condiciones anteriores y sólo podrá dispensarse mediante una receta médica original. Las farmacias tendrán la obligación de verificar que el documento contenga datos como la cédula profesional, firma del médico y la información de la institución de salud correspondiente.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, una misma receta podrá surtirse hasta tres veces, siempre que el médico lo indique como parte del tratamiento. En cada entrega, la farmacia deberá sellar el documento e indicar la fecha y la cantidad dispensada.

Una vez concluido el tratamiento o hecho el tercer surtido autorizado, la receta quedará retenida y archivada por el establecimiento. Las autoridades sanitarias señalan que este mecanismo permitirá dar seguimiento al uso del medicamento y evitar compras irregulares.

Nuevas obligaciones para farmacias y distribuidores

La reclasificación también implica cambios importantes para los establecimientos que comercializan el medicamento. Cada venta o suministro deberá registrarse de forma inmediata en los Libros de Control de Medicamentos Psicotrópicos, los cuales podrán ser revisados por las autoridades sanitarias.

Además, el tramadol será retirado de las áreas de exhibición general y permanecer en espacios restringidos, bajo llave o con medidas equivalentes de resguardo para reducir riesgos de desvío, robo, falsificación o comercialización irregular.

Los distribuidores y almacenes, por su parte, tendrán que verificar que hospitales, farmacias y demás compradores cuenten con las licencias sanitarias correspondientes para manejar medicamentos sujetos a control especial. También se reforzarán los sistemas de trazabilidad para seguir el recorrido de cada lote desde su fabricación hasta su venta final.

¿Por qué Cofepris endureció el control?

El tramadol es un opioide que se usa para tratar dolores moderados e intensos. Aunque tiene un valor terapéutico reconocido, autoridades sanitarias nacionales e internacionales advierten sobre los riesgos de dependencia y adicción asociados a su uso prolongado o inadecuado.

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) alertó previamente sobre el uso indebido de este medicamento entre algunos jóvenes y sobre su presencia en mezclas con otras sustancias ilícitas, una situación que incrementa el riesgo de afectaciones cardiacas, respiratorias y problemas de dependencia.