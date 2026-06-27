¿Qué es una fábrica de moscas? Así ayudará a combatir el gusano barrenador en México

La lucha contra el gusano barrenador del ganado tendrá un nuevo aliado en México. Este sábado será inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, una planta dedicada a producir millones de moscas estériles cada semana, una estrategia científica que busca frenar la reproducción de esta plaga sin recurrir al uso masivo de insecticidas.

A la inauguración asistirán la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en un acto que también simboliza la cooperación entre ambos países en materia de sanidad agropecuaria.

La instalación forma parte de un proyecto binacional con una inversión de 51 millones de dólares y permitirá reforzar la estrategia para proteger la ganadería mexicana y mantener los estándares sanitarios necesarios para la exportación de ganado.

¿Qué es una fábrica de moscas?

Aunque el nombre puede parecer extraño, una "fábrica de moscas" es en realidad un centro de alta tecnología donde se crían insectos bajo condiciones controladas para combatir una plaga.

En este caso, la planta producirá ejemplares de la mosca del gusano barrenador del ganado, pero con una diferencia fundamental: antes de ser liberados al ambiente serán esterilizados mediante radiación.

Estos insectos no representan un riesgo adicional, ya que al aparearse con las hembras silvestres impiden que se produzcan nuevas generaciones del parásito.

La técnica, conocida como Técnica del Insecto Estéril (TIE), ha sido utilizada durante décadas en distintos países para controlar plagas agrícolas y pecuarias sin afectar a otros insectos benéficos ni al medio ambiente.

¿Cómo funciona la estrategia?

El proceso comienza con la cría masiva de moscas macho en instalaciones de bioseguridad, donde reciben alimentación y se desarrollan hasta alcanzar la etapa adecuada.

Posteriormente son sometidas a un proceso de irradiación que elimina su capacidad reproductiva sin afectar su comportamiento natural.

Una vez liberadas en las zonas afectadas, estas moscas buscan aparearse con hembras silvestres. Como los machos son estériles, los huevos no se desarrollan y la población del gusano barrenador disminuye generación tras generación.

Mientras mayor sea la cantidad de machos estériles liberados, más rápido se reduce la presencia de la plaga hasta acercarse a su erradicación.

¿Qué producirá la planta de Chiapas?

La biofábrica se ubica en Metapa de Domínguez, Chiapas, en las instalaciones de la antigua planta de Moscamed, que fue adaptada específicamente para combatir el gusano barrenador del ganado.

El complejo ocupa más de 3,000 metros cuadrados, de los cuales alrededor de 2,000 corresponden al área de biocontención, donde se criarán las moscas fértiles antes de ser irradiadas.

Las instalaciones cuentan con un nivel de bioseguridad BSL-2, diseñado para evitar cualquier escape de insectos fértiles durante el proceso de producción.

Cuando opere a toda su capacidad, la planta generará más de 100 millones de moscas estériles por semana, cantidad que se sumará a los otros 100 millones que actualmente produce la planta ubicada en Pacora, Panamá.

Además, especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) trabajan en el desarrollo de una cepa de mosca adaptada a las condiciones climáticas de México para aumentar la eficacia del programa.

¿Por qué es importante combatir al gusano barrenador?

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Al nacer, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones profundas que pueden ocasionar graves daños e incluso la muerte del animal si no recibe tratamiento oportuno.

La presencia de esta plaga representa un riesgo sanitario y económico para la ganadería, ya que afecta la productividad y puede generar restricciones al comercio internacional de animales y productos pecuarios.

Desde finales de 2024, el Senasica ha implementado un operativo permanente de vigilancia, atención veterinaria y liberación de moscas estériles en distintas regiones del país. Tan solo entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 se liberaron más de 885 millones de insectos estériles, mientras que actualmente continúan las dispersiónes en Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y una franja del sur de Texas.

Inversión conjunta entre México y Estados Unidos

La planta representa una inversión de 51 millones de dólares, de los cuales México aporta 30 millones y Estados Unidos 21 millones.

Durante la conferencia matutina del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la visita de la secretaria de Agricultura estadounidense refleja la colaboración permanente entre ambos gobiernos en materia sanitaria, pese a las diferencias que mantienen en otros temas de la agenda bilateral.

La mandataria señaló que existe un diálogo constante entre las autoridades agrícolas de ambos países para contener el avance del gusano barrenador y proteger la producción pecuaria en la región.

La puesta en marcha de la planta permitirá que México fortalezca su capacidad para responder a la plaga con producción propia de moscas estériles, reduciendo la dependencia del suministro proveniente de Panamá y acelerando las acciones para controlar uno de los mayores riesgos sanitarios para la ganadería nacional.