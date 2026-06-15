Mercado Libre y Canifarma acuerdan proteger la propiedad intelectual en la industria farmacéutica

Mercado Libre y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (Canifarma) firmaron un acuerdo

para proteger los derechos de propiedad intelectual en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, dentro del marketplace de la empresa de comercio electrónico.

El acuerdo responde al aumento del comercio digital en el país y a los riesgos por la venta de medicamentos y dispositivos médicos presuntamente falsificados o sin autorización.

Como parte de la alianza, Canifarma tendrá acceso, con una cuenta única, al Brand Protection Program de Mercado Libre, con el cual podrá monitorear publicaciones dentro del marketplace y presentar denuncias por productos que infringen los derechos de propiedad intelectual en representación de sus empresas afiliadas.

El objetivo es garantizar un entorno seguro y confiable para todos sus usuarios, destacaron en un comunicado.

Con esta herramienta, la Cámara podrá identificar de una manera más ágil los productos irregulares, mientras que la plataforma de comercio electrónico podrá pausar publicaciones señaladas e informar al usuario titular o vendedor que se ha solicitado la eliminación del producto médico por presunta infracción a los derechos de propiedad intelectual.

Adicionalmente, el acuerdo permitirá a la Cámara centralizar la representación de todo el portafolio de derechos de propiedad intelectual de los afiliados.

El convenio tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control de medicamentos y dispositivos médicos en el comercio electrónico y reducir la circulación de productos farmacéuticos no autorizados, además de brindar mayor certidumbre a los consumidores sobre la procedencia de los productos adquiridos en línea.

“El comercio ilegal de medicamentos en internet representa un riesgo que no podemos ignorar, tanto por sus posibles consecuencias para la salud como por el impacto que genera en la innovación y el desarrollo de la industria”, explicó el presidente de la Canifarma.

Además, ante el crecimiento del comercio electrónico, es necesario reforzar los mecanismos que protegen la salud de los pacientes.

Por ello, consideró que el convenio con Mercado Libre fortalece su capacidad para identificar y retirar publicaciones que infrinjan derechos de propiedad intelectual y, al mismo tiempo, contribuirá a que los consumidores tengan mayor certeza de que los productos que compren provengan de fuentes seguras y legítimas.

“Los productos farmacéuticos son una categoría estratégica y de alta relevancia, ya que son los que las personas eligen para cuidar su salud y la de sus familias. Este acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos refleja nuestro compromiso con la defensa de la propiedad intelectual y con ofrecer la mejor experiencia a nuestros usuarios, socios comerciales y aliados”, dijo la directora de Propiedad Intelectual de Mercado Libre, Paula Fernández Pfizenmaier.