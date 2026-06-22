México en BIO 2026: biotecnología como motor de salud y desarrollo

Esta semana arranca en San Diego, California, el BIO International Convention 2026, el mayor evento mundial de biotecnología. Del 22 al 25 de junio, el San Diego Convention Center se torna en el epicentro donde se reúnen científicos, industriales, académicos, inversores, reguladores y funcionarios de más de 70 países.

Es un escaparate científico-tecnológico donde se presenta lo último en innovación biotecnológica, con amplio espacio dedicado al ámbito de la salud: terapias avanzadas, vacunas de nueva generación, investigación clínica, manufactura biofarmacéutica y dispositivos médicos. Más que una expo, BIO es la plataforma global donde se forjan sinergias, se cierran alianzas y se atraen inversiones multimillonarias. Cada año atrae unos 21,000 participantes, más de 1,650 expositores y decenas de miles de reuniones de negocios. Para los países, representa una ventana privilegiada para mostrar capacidades, posicionarse en cadenas globales de valor y captar capital en un sector estratégico como la biotecnología aplicada a la salud.

Este año, México tiene una presencia notoria en BIO. El pabellón nacional MEXBIO, ubicado en un espacio privilegiado del salón de exposiciones (Booth 4207), reúne a un número creciente de empresas mexicanas del sector salud y biotecnología. Esta participación sostenida desde 2022 refleja un esfuerzo coordinado que hoy da frutos. Detrás de esta visibilidad está MexBio, una iniciativa impulsada por un trío de científicos mexicanos muy activos: Sonia Mayra Pérez Tapia, Sergio Valentinotti y Diego Ocampo.

Sonia, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos (UDIBI) del IPN, lidera proyectos de biomoléculas y anticuerpos para el tratamiento del cáncer. Sergio, desde Laboratorios Liomont, encabeza el ambicioso proyecto de transferencia tecnológica con Moderna para producir en México vacunas de ARN mensajero, contra COVID-19 y con potencial para otras enfermedades. Diego, desde Alpharma (grupo Neolpharma), impulsa el desarrollo y producción de biosimilares locales, buscando reducir la dependencia de importaciones.

Estos casos ilustran el creciente interés de empresas mexicanas por la biotecnología. Sin embargo, el país aún enfrenta limitaciones importantes en capacidades de manufactura de medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Platicando con ellos 3, nos hacen ver que la brecha es crítica: sin manufactura local robusta, muchas terapias innovadoras —esenciales para cáncer, enfermedades autoinmunes o raras— siguen siendo inaccesibles para amplios sectores de la población. Precisamente por ello la relevancia de abrir camino, pues México cuenta con un enorme activo: talento. Cada vez más universidades ofrecen carreras y posgrados en biotecnología, inmunología, bioingeniería y áreas afines. Esta formación de calidad exige que se generen oportunidades laborales y de desarrollo profesional dentro del país, y no solo en salud, sino también en la industria alimentaria, en agropecuaria, en energía, etcétera. De lo contrario, el talento seguirá emigrando o trabajando en proyectos con escaso impacto local.

El pabellón MexBio en San Diego es una señal positiva de que vamos por buen camino. Se ofrecerá un programa de conferencias y paneles. Destacan un panel de reguladores y otro sobre desarrollo tecnológico. La idea es transmitir sobre los esfuerzos de simplificación regulatoria sanitaria, el auge de la investigación clínica en México, el peso creciente de los dispositivos médicos y la apertura del país para atraer inversiones en un entorno de nearshoring estratégico.

El pabellón contará con la participación de autoridades de la Secretaría de Economía, el IMPI, Cofepris y la Secretaría de Salud. Tanto el secretario Marcelo Ebrard como el secretario de Salud, David Kershenobich, fueron invitados. Además, la delegación mexicana tiene una agenda de reuniones bilaterales con actores de Francia, Corea del Sur, Brasil, Japón y Canadá. Con este último país, se realizarán sesiones específicas con los estados de Ontario y Quebec, aprovechando las estrechas relaciones bilaterales en 2026. También hay encuentros programados con Cataluña, España.

Todo esto ocurre en un contexto donde BIO actúa como catalizador global. Reúne a quienes definen el futuro de la biotecnología: hablando de salud, desde grandes farmacéuticas hasta startups, pasando por agencias como la FDA, BARDA o equivalentes en otros países. BIO es donde se discuten cada año regulaciones, se evalúan tecnologías emergentes y se construyen puentes entre ciencia, industria y política pública.

Jaloneos entre Anafam y AMIIF por la sucesión en Canifarma

Menudo jaloneo se traen los representantes de la industria farmacéutica nacional -Anafam- y los de la industria transnacional de innovación -AMIIF- en torno a la sucesión en la dirección general de Canifarma. ¿En qué va ese proceso que se anunció desde marzo? Nadie lo tiene claro. Se dijo entonces que contratarían a un headhunter para llevar adelante esa encomienda; quien quedó a cargo fue el vicepresidente de la Cámara, Oswaldo Bernal, capitán en México de Bristol Myers Squibb. Falta cada vez menos para septiembre en que se va Rafael Gual -quien tras 17 años dirigiendo Canifarma, anunció con suficiente anticipación su jubilación-; pero lo único evidente hoy es una clara división al interior de Canifarma. Lo delicado es que si esta Cámara no logra una transición ordenada, el sector dará una señal negativa en un momento histórico, tanto por la posición estratégica que la presidenta Claudia Sheinbaum le ha dado en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México, como por el rol del sector farmacéutico en la revisión del TMEC con Estados Unidos y Canadá. Sería momento de que ponga orden Guy Jean Savoir García, como su presidente, si Canifarma quiere seguir siendo actor relevante en las políticas de inversión.

Muy activa la Farmacopea mexicana; sale edición con biotecnológicos y hemoderivados

La Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) mantiene un activo trabajo de actualización de estándares de calidad. Recientemente participó en la 16ª Reunión Internacional de Farmacopeas del Mundo en Brasil, auspiciada por la OMS, y formará parte de la 165.ª Sesión de la Farmacopea Europea como miembro invitado. El pasado 19 de junio se puso a la venta la versión electrónica de la FEUM 14.0, que incorpora importantes modificaciones en capítulos sobre métodos de análisis, productos biológicos —incluidos biotecnológicos y hemoderivados—, envases, pruebas de intercambiabilidad y sistemas críticos. La edición impresa estará disponible a mediados de agosto y entrará en vigor aproximadamente a mediados de octubre. Con esta actualización, la FEUM refuerza su papel como principal instrumento técnico para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en México, al tiempo que avanza en la armonización regulatoria internacional.

Invierte UPS 48 mdd en expandir cadena fría

La transportista estadunidense UPS anunció una inversión global de 48 millones de dólares para ampliar su red de 27 instalaciones de cross-dock (cruce de andén sin almacenamiento prolongado) con temperatura controlada, en sus operaciones en diferentes países incluido México. Esta expansión, dijo, fortalece las capacidades de UPS México en logística especializada, al ofrecer mayor velocidad, visibilidad en tiempo real y control total de la cadena de custodia de extremo a extremo para medicamentos y terapias sensibles a la temperatura. La medida responde a las crecientes necesidades de distribución profesional de insumos de salud, como biológicos, terapias celulares y génicas, y productos que requieren congelación o rangos estrictos de 2°C a 8°C. Informó la empresa que al contar con instalaciones certificadas CEIV Pharma de IATA integradas en una sola red, UPS reduce riesgos de excursiones térmicas, elimina traspasos entre proveedores y garantiza la integridad de productos de alto valor desde su fabricación hasta el paciente final.