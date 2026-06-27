Regreso a clases tras el paro de la CNTE: reabren más de 12,000 escuelas en seis estados

El miércoles pasado regresaron a clases más de 1 millón 410,000 alumnos de 12,417 escuelas afectadas por la huelga iniciada el 1 de junio pasado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Ciudad de México.

El regreso a clases fue escalonado entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, luego de que el fin de semana pasado la CNTE decidió levantar el plantón instalado en calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México desde el 25 de mayo pasado.

La CNTE concluyó el 20 de junio la huelga nacional y el plantón que inició desde el 25 de mayo en calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, después de que el gobierno determinó destinar alrededor de 800 millones de pesos al sector educativo de Oaxaca.

Con ello, la organización sindical decidió entrar en una fase de "reorganización" para fortalecerse.

La CNTE mantiene las demandas de derogar la Ley del ISSSTE de 2007; las reformas educativas de 2013 y 2019; eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), así como un incremento salarial de 100%.

CNTE consigue 800 millones para escuelas de Oaxaca y plazas

De hecho, tres días antes de que esa organización sindical decidiera levantar el plantón, es decir, el 17 de junio de 2026, el secretario de Educación, Mario Delgado; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, y 15 representantes de la CNTE firmaron una minuta en la que se establece que "el gobierno federal otorgará un recurso económico al magisterio oaxaqueño para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2026-2027".

En 2025, el gobierno autorizó cubrir hasta por un monto de 800 millones de pesos nuevos ingresos de maestros con plazas docentes y administrativas.

Hasta el 5 de junio pasado, y como parte de los acuerdos con la CNTE de 2025, la SEP había remitido 855 expedientes de un total de 1,392.

Los 537 pendientes no se habían remitido por falta de carta de antecedentes no penales.

En el pliego petitorio de 2025 también se contemplaba la recategorización de 408 trabajadores. Hasta junio pasado, se habían procesado 368 expedientes.

En cuanto a las horas adicionales del nivel de secundarias generales, que también forman parte del pliego petitorio actual y del correspondiente al año pasado, se encuentran en proceso 3,390 horas que representan 914 expedientes.

El acuerdo de 2025 entre la CNTE y el gobierno contempló también la entrega de uniformes escolares a 682,961 alumnos de Centros de Atención Múltiple con un presupuesto de 829 millones 797,615 pesos.

Asimismo, el gobierno se comprometió a entregar a 11,630 escuelas 9,373 paquetes escolares con cuatro pizarrones, una impresora, dos computadoras y un proyector, de los cuales, hasta el 5 de junio pasado, se habían entregado 9,373 paquetes.

En el apartado de demandas económicas del pliego petitorio de 2026 hay 25 exigencias, entre las que se encuentran la entrega de estímulos económicos por cada cinco años de servicio e incrementos con relación a los índices inflacionarios. El IEEPO respondió que se mantendrían los estímulos.

La CETEG consigue 200 millones de pesos para escuelas

El lunes 22, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) bloquearon la autopista México-Acapulco antes de decidir terminar la huelga iniciada el 1 de junio pasado.

Las movilizaciones de la disidencia magisterial en Guerrero concluyeron después de que el gobierno otorgó 200 millones de pesos para infraestructura educativa y autorizó un incremento de 500 pesos al bono de los profesores con motivo del Día del Maestro.

También autorizó contrataciones, recategorizaciones, pago de adeudos por horas y retabulación salarial en varias regiones del estado.

De acuerdo con la minuta de la mesa tripartita del 22 de junio pasado, el secretario de Educación, Mario Delgado; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el secretario de Educación del estado, Ricardo Castillo Peña, acordaron gestionar el aumento del bono del Día del Maestro de 3,930 a 4,500 pesos.

También se harán las gestiones para otorgar un bono a educadores físicos y la nivelación de horas al personal de educación física.

Asimismo, se acordó la retabulación de 300 maestros después de la segunda quincena de agosto, la entrega de nombramientos de recategorización y la asignación de 1,300 horas para la validación de adeudos.

Las secciones 7 de Chiapas y 18 de Michoacán decidieron levantar la huelga el 20 de junio pasado, en tanto que la sección 34 de Zacatecas concluyó sus movilizaciones el martes 23 de junio pasado.