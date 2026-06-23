Sheinbaum presenta avances de estrategia de modernización tecnológica en sector salud

El gobierno federal informó este martes sobre una amplia estrategia de modernización tecnológica en el sistema público de salud que incluye la instalación de tomógrafos de última generación en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la expansión de la telemedicina en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el fortalecimiento de miles de centros de salud mediante el programa "La Clínica es Nuestra".

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó la adquisición de 42 tomógrafos, de los cuales 41 son equipos de 256 cortes con inteligencia artificial integrada, considerados de gama ultra alta. Los aparatos fueron comprados directamente a fabricantes tras las reformas a la Ley de Adquisiciones, eliminando intermediarios.

"Estamos hablando de un salto tecnológico", afirmó Robledo al señalar que estos equipos permiten obtener imágenes de mayor precisión, reducir la exposición de los pacientes a radiación y agilizar los diagnósticos.

Los nuevos tomógrafos comenzaron a instalarse desde abril en 40 hospitales ubicados en 19 estados del país. Según el funcionario, anteriormente muchos hospitales regionales y de zona operaban con equipos de apenas 16 cortes, mientras que ahora cuentan con tecnología capaz de realizar 256 imágenes por rotación.

Además, los estudios que antes tardaban entre cinco y seis minutos ahora pueden realizarse en apenas 15 segundos, lo que ha permitido duplicar la capacidad de atención. Mientras anteriormente se efectuaban entre 20 y 25 estudios diarios por equipo, actualmente se realizan alrededor de 50.

Robledo explicó que la inversión permitió evitar traslados de pacientes a otros hospitales y reducir la subrogación de servicios médicos. Cada tomógrafo tuvo un costo aproximado de 29 millones de pesos, incluyendo desmontaje de equipos anteriores, instalación y garantía.

ISSSTE amplía la telemedicina

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el organismo pasó de 239 a 859 unidades con telemedicina entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

La red está integrada por 118 hospitales y unidades de segundo y tercer nivel desde donde especialistas brindan consultas a distancia, y 741 unidades de primer nivel que reciben los servicios.

Batres destacó que este sistema permite que derechohabientes de regiones alejadas puedan acceder a consultas de especialidad sin necesidad de viajar a grandes centros hospitalarios.

Como ejemplo mencionó el caso de la Unidad de Medicina Familiar de Pichucalco, Chiapas, cuyos pacientes pueden ser atendidos por especialistas del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre mediante videoconferencias.

Más de 4,000 millones de pesos para centros de salud

A su vez, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que el programa "La Clínica es Nuestra" destinó durante 2025 más de 4,600 millones de pesos para fortalecer 8,483 unidades médicas de primer nivel.

El funcionario destacó que más de 67,000 personas participaron en la toma de decisiones a través de los Comités de Salud para el Bienestar (Cosabis), encargados de supervisar el uso de los recursos.

Como resultado, se realizaron más de 42,000 acciones de mejora en infraestructura, equipamiento y mobiliario de centros de salud.

Nuevos hospitales y equipamiento especializado

Martí Batres adelantó que el ISSSTE construye hospitales de alta especialidad en Tlajomulco, Acapulco, Torreón y Oaxaca, todos equipados con tecnología avanzada, incluyendo resonadores magnéticos, aceleradores lineales para tratamiento oncológico y equipos de medicina nuclear.

Asimismo, anunció la construcción de un nuevo hospital en Tlatelolco, en el terreno donde anteriormente operó el Hospital Gonzalo Castañeda, que permaneció abandonado durante más de una década.

El nuevo complejo estará enfocado principalmente en la atención de adultos mayores, geriatría y oncología, aunque ofrecerá otras especialidades médicas.

También adelantó la reconstrucción del Hospital Darío Fernández, uno de los más antiguos del ISSSTE en la Ciudad de México, con el objetivo de sustituir instalaciones que presentan desgaste tras décadas de funcionamiento.