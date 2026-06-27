Registro de celulares: estas son las nuevas fechas que debes tomar en cuenta

A sólo cinco días de que concluyera la fecha para que los usuarios de telefonía móvil en México registraran las líneas de sus celulares, el Gobierno anunció a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones una prórroga de 184 días, por lo que el registro ahora concluirá el 31 de diciembre de 2026.

No obstante, los usuarios de líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado no deben confiarse, porque no todos tendrán seis meses más para realizar el registro.

De acuerdo con la CRT, las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.

Así, se establece un calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica, en el siguiente orden:

Nuevo calendario de registro de celulares.Foto EE: Especial

Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo. Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles).

¿Por qué si me quedo sin línea tengo que contactar a mi compañía teléfónica?

La CRT reitera que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente deben asociar nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación.

¿Por qué se deben vincular las líneas de celulares a la CURP?

Por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión.

En caso de que se cometa un delito que involucre el uso de una línea, las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas, cumpliendo las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.

¿Cuántas líneas telefónicas se han registrado hasta el 25 de junio de 2026?

La CRT informó que la vinculación de líneas ha tenido un avance sostenido y creciente, y hasta el 25 de junio de 2026 se han vinculado 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación.