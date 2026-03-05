AICM presenta avances de su modernización para recibir la Copa Mundial de Futbol 2026

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentra en plena transformación con miras a convertirse en un aeropuerto más moderno, eficiente y seguro para el Mundial de Futbol 2026, evento que situará a México en el foco internacional. Durante un encuentro con líderes de la industria de comunicación, marketing y publicidad, así como representantes de diversos organismos, el Almirante Juan José Padilla Olmos, Director General del Grupo Aeroportuario Marina, presentó los avances del programa de modernización.

El proyecto busca no solo mejorar la infraestructura aeroportuaria, sino también elevar la experiencia de los más de 46 millones de pasajeros que transitan anualmente por las instalaciones. “El objetivo es que el aeropuerto brinde una mejor experiencia a todos los viajeros, priorizando la modernización de la infraestructura, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de la seguridad dentro del Sistema Aeroportuario”, enfatizó Padilla Olmos.

Proyectos estratégicos

Entre los principales proyectos que se están ejecutando en ambas terminales destacan la ampliación de los filtros migratorios autónomos, que pasarán de 12 a 40, con lo que se incrementará la capacidad operativa y se agilizará significativamente el flujo de pasajeros. Se construirá un nuevo estacionamiento de seis niveles y dos adicionales con capacidad conjunta para 520 vehículos, lo que facilitará el acceso al aeropuerto y reducirá los tiempos de espera.

La modernización también incluye la sustitución de todas las bandas de reclamo de equipaje, medida que optimizará los tiempos de operación y la eficiencia logística. En materia de seguridad, se instalarán 3,240 cámaras con inteligencia artificial, fortaleciendo los protocolos de vigilancia y protección tanto para pasajeros como para personal aeroportuario.

El AICM también incorporará siete áreas médicas dentro de sus terminales, garantizando una atención rápida y especializada en caso de emergencias. Asimismo, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en áreas verdes de la zona operacional que actualmente no captan las aguas pluviales, con el objetivo de mitigar riesgos por lluvias e inundaciones, mejorando la resiliencia ante fenómenos meteorológicos.

Durante su presentación, Padilla Olmos compartió material audiovisual que muestra el antes y después de las obras en proceso, destacando los avances y cambios que transformarán al AICM en un aeropuerto de clase mundial antes de que se enciendan los reflectores del Mundial 2026.

El Grupo Aeroportuario Marina subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para consolidar un aeropuerto moderno, eficiente y competitivo, capaz de atender el crecimiento de la movilidad aérea en México. Se busca, además, reforzar la confianza de los pasajeros nacionales e internacionales, proyectando al AICM como una de las principales puertas de entrada al país.

Expertos en infraestructura aeroportuaria destacan que la modernización del aeropuerto no solo impacta en la experiencia del pasajero, sino que también genera beneficios económicos y turísticos para la ciudad y el país, al incrementar la capacidad operativa del aeropuerto y reducir los tiempos de espera en procesos clave como migración, equipaje y seguridad.

Mundial, catalizador de mejoras

El Mundial, que se llevará a cabo en México, EU y Canadá, representa un estímulo para que las autoridades y operadores aeroportuarios aceleren sus planes de modernización. Para México, el evento es una oportunidad para mostrar al mundo avances en infraestructura, tecnología y seguridad, elementos que impactan en la imagen del país como destino turístico y de negocios.

“El compromiso es que todos los trabajos estén concluidos antes del Mundial. Queremos que el AICM sea percibido como un aeropuerto de clase mundial, donde cada detalle esté orientado a la comodidad y seguridad del pasajero”, aseguró el director del aeropuerto.

El AICM se perfila no solo como un espacio de tránsito, sino como un referente de modernidad y eficiencia aeroportuaria en América Latina, reflejando la capacidad de México para organizar eventos de gran escala y atender a millones de visitantes internacionales en condiciones óptimas.