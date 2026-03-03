Spring Break 2026 en México: EU emite alerta de seguridad por violencia y riesgos en destinos turísticos

A semanas del inicio del Spring Break 2026, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que planean viajar a México durante el receso estudiantil de primavera, ante riesgos relacionados con violencia, delitos, consumo de drogas y emergencias médicas en destinos turísticos.

El aviso fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en México tras los hechos violentos registrados el 22 de febrero, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por la persistencia de delitos graves en distintas regiones del país.

“Aunque la violencia generalizada registrada el 22 de febrero ya concluyó, persisten riesgos de delitos y secuestros”, señala el comunicado.

Destinos turísticos bajo advertencia

La representación diplomática subrayó que los delitos, incluidos los violentos, pueden ocurrir en cualquier parte del territorio nacional, incluso en zonas altamente visitadas durante el Spring Break.

Entre los destinos mencionados por las autoridades estadounidenses se encuentran:

Cancún

Playa del Carmen

Tulum

Cozumel

La embajada recomendó consultar las alertas específicas por estado y extremar precauciones, especialmente durante la noche.

Advertencia legal por drogas, vapeadores y armas

El gobierno estadounidense recordó que en México es ilegal poseer o consumir drogas, incluida la marihuana con fines medicinales. También está prohibido ingresar dispositivos de vapeo o cigarrillos electrónicos, lo que puede derivar en confiscaciones, multas elevadas o arresto.

Asimismo, enfatizó que los permisos para portar armas emitidos en Estados Unidos no tienen validez en territorio mexicano. El ingreso con armas, municiones, explosivos o ciertos objetos punzocortantes constituye delito grave.

La alerta también advierte sobre el riesgo de consumir drogas sintéticas, medicamentos falsificados o bebidas alcohólicas adulteradas, que han provocado intoxicaciones severas e incluso fallecimientos entre turistas.

Actividades recreativas, salud y playa

La embajada señaló que algunos hospitales privados pueden exigir pagos anticipados y resultar más costosos que en Estados Unidos, por lo que recomendó contratar un seguro médico con cobertura internacional.

En zonas de playa, alertó que no todas cuentan con salvavidas o señalización adecuada. Entre las recomendaciones destacan:

No nadar solo.

Evitar ingresar al mar tras consumir alcohol.

Respetar las banderas rojas.

Verificar que operadores turísticos cuenten con equipo de seguridad.

En destinos de Quintana Roo, sugirió descargar la aplicación Guest Assist para facilitar el acceso a servicios de emergencia.

Fraudes y transporte

El comunicado también advierte sobre modalidades de fraude como secuestros virtuales y solicitudes falsas de ayuda económica. Recomienda no compartir itinerarios en redes sociales, limitar el uso de efectivo y monitorear cuentas bancarias.

En materia de movilidad, aconseja utilizar taxis oficiales o aplicaciones como Uber y Cabify, así como evitar cajeros automáticos aislados.

¿Qué es el Spring Break?

El Spring Break es un receso académico de una o dos semanas que se celebra entre marzo y abril en Estados Unidos y Canadá.

Con el tiempo, destinos mexicanos como Cancún y la Riviera Maya se consolidaron como puntos clave para esta temporada, que representa una importante derrama económica, pero también un incremento en operativos de vigilancia y recomendaciones de seguridad.