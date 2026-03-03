Bolsa mexicana registra caída de 3% ante preocupaciones por la guerra en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices locales cayeron, en su peor sesión en un año y nueve meses, afectados por las preocupaciones sobre los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 3.04% con 68,436.26 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 2.96% hasta 1,358.26 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, casi todos los valores cerraron con pérdidas. Los títulos del gigante minero Grupo México encabezaron el descenso, con 6.92% menos a 204.98 pesos, seguidos por los de Megacable, con una caída de 6.77% hasta 61.17 pesos.

Nerviosismo bursátil

Este martes continuaron los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que buscan eliminar el régimen de los ayatolás y sus planes nucleares. Mientras tanto, Irán mantiene acciones contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

"Varias bolsas en América Latina tuvieron caídas pronunciadas en una la ola de liquidaciones por el conflicto en Medio Oriente y el repunte del petróleo. El ajuste fue importante en el sector minero", explicó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

El conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado en un periodo de alta intensidad militar que genera incertidumbre en los mercados, por la posibilidad de que impacte tanto en las presiones inflacionarias como en el crecimiento de la economía mundial.

En este contexto, el índice referencia S&P/BMV IPC llegó a perder en esta jornada más de 4%, aunque después recortó la caída. "La rápida recuperación desde los mínimos intradía sugiere que hubo compras tácticas y pero el tono sigue siendo frágil", añadió Torres.