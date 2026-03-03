Banco Interamericano de Desarrollo destaca la solidez macrofinanciera de México

México destaca entre los cinco países que mantienen marcos macrofinancieros más sólidos en América Latina, refirieron economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Acompañan a México en esta distinción que limita el deterioro del índice EMBI, Chile, Jamaica, Panamá y Uruguay.

Al interior del Informe macroeconómico de 2026, titulado “Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante”, explicaron que estas respuestas en el índice EMBI, sugieren que los mercados los consideran más resilientes.

“La evidencia empírica confirma que la credibilidad influye considerablemente en los resultados macroeconómicos tras choques de riesgo mundiales. Los países con perfiles del EMBI más resilientes experimentan recesiones menos profundas, ajustes más moderados del tipo de cambio real y saldos fiscales más estables”, señalaron.