Buscar
El Economista
Economía

Lectura 1:00 min

Banco Interamericano de Desarrollo destaca la solidez macrofinanciera de México

Según el Informe macroeconómico de 2026, titulado “Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante”, México destaca entre los cinco países que mantienen marcos macrofinancieros más sólidos en América Latina.

main image

Panorámica de la Ciudad de México, con la estatua del Ángel de la Independencia en primer plano. Foto:Shutterstock

Yolanda Morales

México destaca entre los cinco países que mantienen marcos macrofinancieros más sólidos en América Latina, refirieron economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Acompañan a México en esta distinción que limita el deterioro del índice EMBI, Chile, Jamaica, Panamá y Uruguay.

Te puede interesar

Al interior del Informe macroeconómico de 2026, titulado “Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante”, explicaron que estas respuestas en el índice EMBI, sugieren que los mercados los consideran más resilientes.

“La evidencia empírica confirma que la credibilidad influye considerablemente en los resultados macroeconómicos tras choques de riesgo mundiales. Los países con perfiles del EMBI más resilientes experimentan recesiones menos profundas, ajustes más moderados del tipo de cambio real y saldos fiscales más estables”, señalaron.

Temas relacionados

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete