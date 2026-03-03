México y 14 destinos más se postulan para ser sede de la cumbre global del WTTC de 2027

El Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha recibido notificaciones de interés para albergar su próxima cumbre global por parte de 15 destinos en cuatro continentes que compiten por ser la sede de futuras ediciones.

El WTTC resalta que este interés deriva del "éxito" de la Cumbre Global 2025, que se celebró en Roma (Italia), y pone de relieve la confianza en el sector de los viajes y el turismo.

El WTTC organiza cada año esta cumbre que reúne a cientos de directivos, autoridades e inversores para "dar forma al futuro de uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en el mundo".

Malta será el país anfitrión de la Cumbre Global que se celebrará en octubre de este año, mientras que otros 15 destinos ya han manifestado formalmente su interés en convertirse en futuras sedes:

Bahamas Bahréin Canadá Colombia Grecia India Indonesia Japón México (Quintana Roo y Guadalajara) Mónaco Marruecos Puerto Rico Corea del Sur Turquía Estados Unidos

La presidenta y consejera delegada del WTTC, Gloria Guevara, ha resaltado que el nivel de interés que están viendo "refleja la fortaleza y resiliencia" del sector.

El WTTC iniciará ahora un proceso de evaluación competitiva y el destino anfitrión de 2027 será anunciado durante la cumbre global en Malta.