Canacintra pide incentivos fiscales para hacer frente presiones geopolíticas

Ante los incrementos que enfrentan los precios de los energéticos por los conflictos geopolíticos, aunado al impacto arancelario y el costo económico por la reducción en la jornada laboral, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega urgió al gobierno federal a otorgar incentivos fiscales que permitan hacer frente a la coyuntura mundial.

Al tomar protesta como presidencia del organismo privado por segundo año consecutivo, para el periodo 2026 2027, la líder de los industriales de la transformación dijo: “(los empresarios) necesitamos incentivos fiscales para seguir generando una planta productiva acorde a las necesidades geopolíticas que se dan”.

El mundo se enfrenta a vaivenes en los precios del petróleo que se trasladarán en la cadena productiva, al ser una materia prima primordial de la industria manufacturera, así como los derivados como la gasolina.

La dirigente empresarial expresó que el tema arancelario ha sido un factor que afecta al comercio de México y se convirtió en un golpe de timón ejercido por las políticas de Donald Trump.

“(En México) Somos la manufactura que mayor exportamos hacia Estados Unidos. Necesitamos, por supuesto, seguir siendo incentivados. Necesitamos incentivos fiscales, necesitamos sentarnos. Sentémonos a revisar de qué manera puede apoyarnos la autoridad y de qué manera podemos impulsar realmente a la industria”, conminó la presidenta de Canacintra.

Refirió que uno de los grandes retos al que se enfrenta la industria es impulsar el crecimiento y la estabilidad, así como el desarrollo económico de cada una de las empresas que operan.

“El reto es seguir abriendo empresas y seguir generando empleos, es un gran reto que tiene nuestra industria mexicana y siempre lo hemos dicho, el que nosotros (los industriales) participemos con el 18% del Producto Interno Bruto es muy importante, pero es mucho más importante el seguir manteniendo la plantilla productiva”, estableció.

María de Lourdes Medina advirtió que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas representa un reto para la industria, es un tema que preocupa, y aunque “me parece que es vital el que las personas que colaboran dentro de la industria tengan mejor y mayor calidad de vida”, también impacta en la competitividad de la empresa y el país.

“El tema de productividad, lamentablemente, impacta de manera directa a la competitividad... Sin embargo, también creo que en ese sentido buscaremos siempre de qué manera podemos apoyarnos incentivándonos y que sigamos generando mayor de empleos”, señaló.

La industria no puede darse el lujo de parar la máquina, no cierro las cortinas media hora y me voy; la capacidad de planta es totalmente diferente y ya me parece que es algo que tenemos que estar trabajando de cercano, expuso.