Ismael Burgueño firma acuerdo con la ONU en México para impulsar el desarrollo de Tijuana

Tijuana, Baja California, 3 de marzo de 2026.- En un paso que fortalece la proyección de Tijuana como ciudad estratégica en la frontera norte, el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz firmó un acuerdo de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), orientado a consolidar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social.

La firma adquiere especial relevancia en una de las ciudades con mayor dinamismo económico y movilidad poblacional del país, donde el crecimiento acelerado implica desafíos constantes en infraestructura, servicios y cohesión social. Al incorporar acompañamiento técnico bajo estándares internacionales, el municipio fortalece sus procesos de planeación y evaluación de las políticas públicas, alineándose a la Agenda 2030 como instrumento para impulsar un desarrollo más ordenado, medible y competitivo en el largo plazo.

En ese sentido, el alcalde señaló que este paso consolida el compromiso de su administración con un modelo de gobierno que prioriza el desarrollo humano y la sostenibilidad.

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar bajo los más altos estándares internacionales, privilegiando el desarrollo humano y la sostenibilidad”, expresó Burgueño, al enfatizar que Tijuana avanza con una visión alineada a principios globales de inclusión y crecimiento responsable.

Desde el inicio de su administración, Tijuana asumió el compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en 2025 en el primero de 100 municipios del país en presentar su Informe Subnacional Voluntario, el cual volverá a integrarse en 2026. Este avance posiciona a la ciudad no solo como un motor económico del norte del país, sino como un municipio que busca traducir su dinamismo fronterizo en políticas públicas responsables, inclusivas y con perspectiva de género.

El acuerdo también contempla capacitación especializada para servidoras y servidores públicos, así como para representantes de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, fortaleciendo la colaboración multisectorial.

“Estoy seguro de que este esfuerzo fortalecerá nuestro trabajo diario para construir una Tijuana más justa, próspera y con mayor bienestar para todas y todos”, reafirmando así una visión de desarrollo y sostenibilidad en una de las ciudades más estratégicas del país, señaló Burgueño y agradeció la confianza del PNUD.