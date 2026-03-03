Agricultura anuncia la dispersión de 1,151 millones de pesos a productores de maíz blanco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) reportó la dispersión de 1,151 millones 432,738 pesos para apoyar a productores de maíz blanco en Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala durante la última semana de febrero.Los recursos se destinaron a 22,516 beneficiarios, quienes recibieron este apoyo directamente en sus cuentas bancarias. Según la dependencia, se espera que más campesinos soliciten este apoyo.

A detalle, dijo que el beneficio consiste en 950 pesos por tonelada del grano básico, 800 pesos por tonelada que son aportados por la federación, más 150 por cada gobierno estatal. Esto en lo que corresponde a las cosechas de Primavera-Verano 2025.

Agricultura informó que, en los próximos días, los estados de Chihuahua y Tamaulipas también comenzarán el mismo proceso, pero para los productores de maíz amarillo, a quienes se les destinará 750 pesos por tonelada de grano.

Es decir, el gobierno federal destina 600 pesos y los gobiernos estatales aportan 150 pesos, cantidades que corresponden al ciclo Primavera-Verano 2025.

Esta operación territorial de pago continuará hasta cumplir la dispersión de la totalidad de los apoyos en los ocho estados, por lo que llamó a los agricultores a acudir a las ventanillas o bodegas habilitadas a verificar su estatus de pago y darle continuidad para recibirlo a la brevedad.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura, encabezada por Julio Bergué Sacristán, hizo énfasis en que los agricultores deben acudir al lugar donde realizaron su prerregistro y llevar el ticket de báscula y su Clabe interbancaria para recibir el pago a la brevedad.

Los productores pueden solicitar información en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) u Oficinas de Representación de Agricultura en cada entidad.

Apoyo ante bajos precios

A finales de octubre del 2025, la Secretaría de Agricultura informó que el Gobierno de México alcanzó un acuerdo con los liderazgos locales de productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán para la entrega de los apoyos, a cambio del levantamiento de bloqueos carreteros por parte de los agricultores.

Según se informó entonces, el beneficio se destinaría a 90,000 productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, quienes concentran cerca del 98% del total en el Bajío, y cubrirá hasta 200 toneladas por productor.

La medida responde a una coyuntura global que ha afectado severamente los ingresos del campo mexicano, derivado de un aumento enorme en la disponibilidad de maíz en el mundo, con un stock récord de 1,300 millones de toneladas.

Con un precio internacional que ronda los 3,600 pesos por tonelada, y una vez sumados los costos logísticos alcanza los 4,850 pesos, Agricultura reconoció entonces que este “no cubren los costos de producción de muchísimos productores mexicanos”.