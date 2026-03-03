Al menos 60 negocios foráneos del centro de Puebla cerraron en los últimos seis años por bajas ventas

Puebla, Pue. De un total de 150 comercios y restaurantes de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Morelos que llegaron al Centro Histórico de esta ciudad en los últimos seis años, al menos 60 bajaron la cortina, porque se encarecieron las rentas o vieron menos clientes de sus lugares de origen, quienes se quedaron a radicar.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, explicó que dueños de esos negocios no pudieron seguir pagando rentas de 30,000 pesos en la zona y que también a negocios poblanos cuesta cada vez más cubrir.

Al igual que a sus representados, dijo, los negocios foráneos se mantienen en una situación de subsistencia ante los altos costos que tienen las inmobiliarias que rentan los locales, cuyos espacios son acaparados por franquicias.

Explicó que dueños de esos negocios que huyeron de la inseguridad y que vieron atractivo el mercado de Puebla para instalarse por la presencia de personas que migraron de esas entidades por trabajo o estudios, ahora comienzan a salir de la zona para buscar locales más baratos o parar actividades.

Estimó que el 50% de los que cerraron fue por las bajas ventas que no permitieron mantener operaciones y como eran foráneos, pues tampoco pudieron acceder a préstamos locales del gobierno estatal y el municipio.

Pérdida de empleos

Asimismo, dijo, se perdieron alrededor de 200 empleos directos, lo cual no es positivo, ya que debieron encontrar oportunidades en otros sectores o colocarse en negocios de la propia zona.

Ayala Vázquez recordó que las inversiones cuando abrieron oscilaban entre los 2 y 3 millones de pesos, sobre todo para cafeterías y restaurantes, los cuales tenían su posicionamiento en sus ciudades de origen.

Contó que los empresarios se establecieron en Puebla después de hacer dos o tres visitas a la ciudad y conocer el mercado con el fin de analizar sus posibilidades de funcionar.

Además, dijo que esas oportunidades de venta se incrementaron cuando en los campus de universidades privadas como el Tecnológico de Monterrey, Ibero, Anáhuac, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), tienen entre el 40 y 50% de estudiantes foráneos, sobre todo provenientes de entidades vecinas debido a la cercanía.

En el caso de los que se reubicaron, se fueron a locales de la periferia del centro o plazas comerciales, donde están pagando entre 5,000 y 6,000 pesos al mes por espacios más pequeños.

“Empezar de cero no fue fácil para esos empresarios, pero asumieron el riesgo porque tampoco querían ser más víctimas del cobro de cuotas por parte de bandas criminales en sus lugares de origen, donde la inseguridad era demasiada”, ahondó.