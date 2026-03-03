Jalisco anuncia apoyos por 4,600 millones de pesos para negocios y transportistas tras narcobloqueos

Guadalajara, Jal. El gobierno de Jalisco anunció una bolsa por 4,662 millones de pesos para apoyar a pequeños negocios, comercios y transportistas afectados por los bloqueos registrados el pasado 22 de febrero, como parte de una estrategia de “Impulso Económico” para apuntalar la actividad productiva en la entidad.

El coordinador del gabinete económico estatal, Mauro Garza Marín, explicó que los recursos no corresponden a una ampliación presupuestal, sino a una reasignación interna de partidas previamente aprobadas para las seis dependencias que integran el gabinete económico: Trabajo, Turismo, Desarrollo Energético, Desarrollo Rural, Innovación y Desarrollo Económico.

La medida busca enviar una señal de respaldo a los sectores productivos tras los hechos de violencia; sin embargo, especialistas advierten que el alcance real del programa dependerá de la disponibilidad efectiva de recursos y de que éstos no se limiten a un reetiquetado presupuestal.

Recursos insuficientes

“Como siempre, el tema de los dineros es lo que limita mucho la capacidad de acción y los potenciales resultados”, señaló a El Economista, Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana.

"O sea, no es dinero nuevo, aquí tendría que haber partidas extras adicionales aprobadas desde el Congreso, o enviadas directamente desde la Secretaría de Hacienda para atender el tema; específicamente para eso, no que de lo que ya estaba presupuestado le pongas una nueva etiqueta y digas: ahora esto se llama programa de reactivación ante la violencia del domingo pasado", subrayó el académico.

El economista de la UP subrayó que la desaceleración económica en la entidad no es consecuencia exclusiva de los narcobloqueos del 22 de febrero.

“La caída en la actividad económica viene de más atrás. No es una crisis en vertical, pero sí un proceso de estancamiento prolongado que incluso en regiones como Jalisco, que tiende a ser más dinámica, ya se resiente”, enfatizó.

Indicadores como la escasa generación de empleo formal y la reducción en el número de patrones registrados ante el IMSS, añadió, reflejan una tendencia previa a los hechos recientes.

Para Macías, el anuncio de la coordinación general Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico cumple una función política y de comunicación: mostrar que “Jalisco está de pie”, lo cual forma parte de la labor institucional permanente. No obstante, advirtió, el impacto económico será acotado si no existen recursos adicionales.

“Me preocupa la disponibilidad de recursos para este tipo de iniciativas, porque de eso va a depender mucho el impacto que pueda tener. El tema más profundo es que esto no es del domingo para acá, es mucho más estructural”, reiteró.

Consideró que, si bien es positivo que el gobierno actúe y articule apoyos, la falta de recursos frescos limita la capacidad de generar resultados visibles en el corto plazo.

Estrategia

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco, detalló que se tiene registro de 402 tiendas y farmacias dañadas, la mayoría en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Precisó que los apoyos económicos irán desde 30,000 hasta 300,000 pesos, dependiendo del tipo y nivel de afectación.

La estrategia contempla financiamiento y apoyos directos para la reposición de equipo, herramientas y capital de trabajo, tanto en la zona metropolitana como en los municipios del interior del estado.

“Habrá bolsas para herramienta, para vehículos en el interior del estado; no está limitado por un seguro", enfatizó Blanco Ochoa.