Caso Ayotzinapa: Autoridades federales detienen al director de Transito de Iguala

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero.Cortesía X / GabSeguridadMX

Redacción El Economista

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, por enfrentar cargos relacionados con delincuencia organizada, además de presuntos vínculos con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades federales detallaron que tras presentar datos de pureba sufientes para presentar ante un juez de control, se realizó el cateo de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala.

Durante la operación se aseguraron dos armas, un cargador y dosis de droga, dijo la dependencia a cargo de Omar García Harfuch en un comunicado.

