Marzo 2026: descubre las efemérides y celebraciones más importantes

El nombre del tercer mes del año, marzo, proviene del latín Martius, dedicado al dios romano Marte, considerado el dios de la guerra y de la primavera. En la antigua Roma, marzo era el primer mes del año, marcando el inicio de las campañas militares tras el invierno y el despertar de la naturaleza. Por ello, su nombre refleja tanto la fuerza como la renovación.

También simboliza un periodo de transición y renacimiento; en el hemisferio norte, coincide con el inicio de la primavera, cuando los días comienzan a alargarse y la vida natural experimenta un florecimiento.

Efemérides en México

01 de marzo de 1854: Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla, con el que se desconoció la dictadura de Antonio López de Santa Anna .

02 de marzo de 1829: Fallece "La Corregidora", Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia de México.

02 de marzo de 1959: Se realiza la primera transmisión oficial de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

03 de marzo de 1935: Fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada de México.

04 de marzo de 1840: Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista.

05 de marzo de 1876: Se celebra en la Ciudad de México el primer Congreso Obrero Mexicano.

06 de marzo de 1877: Mariano Bárcena funda el Observatorio Astronómico Nacional de México.

09 de marzo de 1916: Las tropas de Pancho Villa atacan Columbus, Nuevo México.

11 de marzo de 1867: Las tropas francesas de ocupación abandonan definitivamente México.

13 de marzo de 1325: Se funda México-Tenochtitlán.

14 de marzo 1565: Muere el "Tata Vasco", Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán y gran protector de los indígenas.

18 de marzo de 1938: Aniversario de la Expropiación Petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

21 de marzo de 1806: Natalicio de Benito Juárez, el "Benemérito de las Américas".

24 de marzo de 1982: La Cineteca Nacional original en la Ciudad de México queda destruida por un incendio.

26 de marzo de 1913: Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe para derrocar a Victoriano Huerta.

31 de marzo de 1914: Natalicio de Octavio Paz, poeta y ensayista, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990.

Fechas generales

03 de marzo: Día Mundial de la Vida Silvestre.

05 de marzo: Día de la Abstinencia Digital.

09 de marzo: Día Internacional del DJ.

10 de marzo: Día de Mario Bros.

12 de marzo: Día Internacional de los Tuiteros.

15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

17 de marzo: Día de San Patricio.

20 de marzo: Equinoccio de primavera.

21 de marzo: Aniversario de X (Twitter) / Día del Tiramisú.

26 de marzo: Día Mundial del Clima.

27 de marzo: Día Mundial del Teatro / Día Internacional del Queso.

28 de marzo: La Hora del Planeta.

31 de marzo: Día del Taco.

Calendario internacional

Son los días señalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU:

01 de marzo: Día Mundial de los Pastos Marinos / Día de la Cero Discriminación (ONUSIDA) .

03 de marzo: Día Mundial de la Vida Silvestre.

05 de marzo: Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación.

08 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

10 de marzo: Día Internacional de las Juezas.

15 de marzo: Día Internacional para Combatir la Islamofobia.

20 de marzo: Día de la lengua francesa / Día Internacional de la Felicidad.

21 de marzo: Día Internacional de los Bosques (FAO) / Día Mundial de los Glaciares / Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial / Día Mundial de la Poesía / Día Internacional del Novruz / Día Mundial del Síndrome de Down.

22 de marzo: Día Mundial del Agua.

23 de marzo: Día Meteorológico Mundial (OMM).

24 de marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas / Día Mundial de la Tuberculosis (OMS).

25 de marzo: Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos / Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.

30 de marzo: Día Internacional de Cero Desechos.

Días de descanso

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que el lunes 16 de marzo será día de descanso obligatorio por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, de tal forma que no habrá clases y por la Ley Federal del Trabajo, se suspenden también labores.

El viernes 27 se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases y miles de alumnos podrán disfrutar de este pequeño puente; asimismo, el 10 y 31 son los primeros días de las vacaciones de Semana Santa, que concluyen el 10 de abril.