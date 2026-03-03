Wall Street cierra con pérdidas por guerra en Oriente Medio; recorta caída tras promesa de Trump

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los promedios bajaron, aunque redujeron los fuertes descensos observados durante la apertura, en un mercado preocupado por el impacto de la guerra en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.83% a 48,501.27 puntos. El S&P 500, de las empresas más valiosas, bajó 0.94% a 6,816.63 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 1.02% al nivel de 22,516.69 puntos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán continuaron este martes, en busca de acabar con el régimen islámico en ese país y sus planes nucleares. Mientras tanto, Irán continúa ejerciendo presión a través de ataques a embarcaciones en la vía clave del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se dispararon más temprano y los índices cayeron con fuerza, aunque más tarde recortaron sus descensos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció escolta militar y seguros de riesgo político para las embarcaciones.

El índice Vix, conocido como índice del miedo de Wall Street, que mide la volatilidad en bolsa, se disparó 10%, tocando niveles no vistos desde noviembre. Antes había marcado un aumento de más de 20%, cuando los tres promedios principales caían en torno a 2 por ciento.

Los 11 sectores del S&P 500 cayeron, incluido el de energía que suele fortalecerse cuando hay convulsiones en Oriente Medio. El de materiales (-2.69%) lideró los descensos ante temores de inflación. En el Dow Jones, los títulos de Caterpillar (-3.95%) encabezaron la caída.