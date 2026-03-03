Atlético vuelve a final de Copa del Rey después de 13 años

Atlético de Madrid está en el top 5 de equipos más ganadores en la historia de la Copa del Rey, pero tenía una fuerte deuda de 13 años sin llegar a la final.

La sequía terminó en la temporada 2025-26, luego de eliminar a Barcelona en semifinales por marcador global de 4-3.

Los colchoneros tomaron una sólida ventaja de 4-0 en el partido de ida, disputado el 12 de febrero en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Es decir, podían darse el lujo de perder hasta por tres goles en la vuelta y seguir en la pelea por el título.

Y así ocurrió. En la vuelta, este 3 de marzo en el estadio Spotify Camp Nou, Barcelona se impuso 3-0 con doblete de Marc Bernal (29’ y 72’) y un penal ejecutado por Raphinha (45+5’).

Aunque los culés insistieron, respaldados por el fervor de sus aficionados, no lograron meter el cuarto gol que habría enviado la serie a tiempos extras y/o penales. Atlético apeló a su estilo defensivo y cerró el global a su favor.

“Nos sacaron el tiempo que necesitamos para jugar. En casa lo tuvimos porque jugamos con una intensidad más alta y ellos menos. Por eso hicimos cuatro goles y pudimos hacer dos más. Hoy no, pero me voy con la alegría de saber sufrir porque es parte de la eliminatoria a partido doble”, expresó Diego ‘Cholo’ Simeone, entrenador del Atleti.

“Fue un partido duro y sabíamos que iba a ser largo, pero llegamos al lugar que queríamos. Nos quedamos con esa sensación”.

Atlético fue eliminado en semifinales de Copa del Rey en las últimas dos temporadas: 0-4 ante Athletic de Bilbao en la 2023-24 y 4-5 ante Barcelona en la 2024-25. La revancha llegó un año después precisamente ante los culés.

“Cuando juegas contra equipos como el Barca sabes que estás destinado a sufrir si no atacas. Ellos sufren si el rival suma pases y se presenta para atacar. No atacamos, nos presionaron y nos quitaron la posesión”, concluyó Simeone.

La última vez que Atlético de Madrid disputó una final de Copa del Rey fue en la temporada 2012-13. Fue la primera presencia en dicha instancia para ‘Cholo’ Simeone como su entrenador (llegó al cargo en 2011).

En esa ocasión los colchoneros se impusieron 1-2 ante su acérrimo rival, Real Madrid, en el mismísimo estadio Santiago Bernabéu. Diego Costa y Joao Miranda dieron la vuelta al marcador tras una anotación inicial de Cristiano Ronaldo.

Fue el décimo título del Atlético en Copa del Rey, cifra que hasta ahora lo mantiene en el cuarto lugar como máximo ganador, sólo detrás de los 20 de Real Madrid, 24 de Athletic de Bilbao y 32 de Barcelona, que era el campeón defensor en la actual temporada.

El rival de Atleti en la final 2025-26 se conocerá este 4 de marzo, tras la semifinal de vuelta entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Los de San Sebastián ganaron la ida 0-1 en condición de visitante, por lo que parten como favoritos.

En caso de que Real Sociedad complete la victoria, disputará apenas la segunda final de la historia de la Copa del Rey contra Atlético de Madrid. El único antecedente fue en la temporada 1986-87 con triunfo en penales para Real Sociedad.

Si Athletic de Bilbao logra darle la vuelta al marcador, también protagonizará apenas su segundo enfrentamiento contra Atleti en finales de Copa del Rey. El registro en solitario, hasta ahora, fue en la temporada 1984-85 con triunfo para los colchoneros.

Atlético sigue en la pelea por tres títulos en la temporada 2025-26. Además de ser finalista en Copa del Rey, participará en octavos de Champions League ante Tottenham y va en tercero de LaLiga con 51 puntos, sólo detrás de Real Madrid (60) y Barcelona (64).