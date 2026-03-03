Conflicto en Oriente Medio podría afectar la logística de insumos, advierte Sedesu de Querétaro

Querétaro, Qro. El conflicto bélico en Oriente Medio podría generar efectos en la logística global, impactando en el traslado de insumos de Asia a México, expresó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

No obstante, el secretario estatal aclaró que no se prevé una afectación directa que impacte a la producción local.

La entidad, dijo, está preparada para hacer frente a esta coyuntura; y confió en el ecosistema que conforma la Red Estatal de Clústeres, integrada por ocho organizaciones y está en vías de sumar una novena asociación.

“Este conflicto bélico que estamos viendo en Medio Oriente nos ocupa y nos preocupa qué pueda pasar, no tanto con Querétaro directamente, sino con la cadena de suministros de la cual dependemos mucho de Asia, dependemos mucho de Europa; y, el que se nos corte un nodo logístico de Oriente Medio, nos va a poner a trabajar un poco más, a poner atención un poco más, sobre todo en la materia prima que puede estar llegando de Asia a México”, expresó.

Los contratiempos logísticos, refirió, podrían provocar retrasos en la distribución de insumos, un aumento en los costos de transportación o la saturación de las cadenas de suministros.

“Querétaro no se va a ver afectado directamente en materia productiva, digámoslo así, porque los insumos que recibimos son prácticamente nulos del Medio Oriente. (…) Si un insumo venía de Alemania tenía que pasar a Japón y de Japón llegar a Querétaro, a México, y ese tránsito de Alemania-Japón tenía que pasar por Medio Oriente, pues tendrá que buscar una ruta adicional, (…) y podrá aumentar el precio y podrá ser un tema más de logística que de suministro. No es una afectación directa a la proveeduría, ni a la manufactura, sino más un tema global que se vean retrasados algunos suministros”, ejemplificó.

El secretario estatal respaldó la integración de la industria en el estado, la cual -dijo- es resiliente y tiene vinculación con otros mercados tanto nacionales como internacionales.

También resaltó las capacidades del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) como receptor de carga aérea.

“La vinculación que tenemos con otros estados, con otros países, pues es muy eficiente y tenemos un aeropuerto que es muy eficiente y que podremos estar recibiendo suministros, pues sin que haya afectación en las cadenas, en la producción”, apuntó.

Este fin de semana Estados Unidos e Israel realizaron ataques aéreos contra Irán; en ese contexto, el sábado el gobierno estadounidense pidió a los barcos comerciales evitar la región de Medio Oriente debido a la actividad militar en la zona.