Israel y EU controlan casi todo el espacio aéreo iraní: Embajador israelí ante la ONU

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo el martes que Israel y Estados Unidos controlan ahora casi todo el espacio aéreo de Irán y que esa superioridad se haría evidente en los próximos días.

Danon declaró a los periodistas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York que el conflicto con Irán no terminaría en un día ni en una semana.

"Sabíamos que no iba a ser una guerra fácil. Somos conscientes de las capacidades del régimen iraní. Han gastado miles de millones de dólares en la infraestructura del terror, y sabíamos que iba a ser una operación seria", afirmó.

"Pero no durará para siempre. Tenemos superioridad. Hoy controlamos casi todo el espacio aéreo de Irán, y estoy seguro de que podremos demostrar esa superioridad en los próximos días", apuntó.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo podrían continuar los ataques con misiles de Irán contra los países vecinos, Danon respondió que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el sábado habían logrado degradar sus capacidades.

"Les resultará más difícil lanzar misiles", afirmó, aunque añadió que Irán había ocultado lanzadores bajo tierra y en cuevas.

"Se han preparado para esta operación, por lo que no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que será gradual".

Danon también dijo que el Gobierno libanés debería actuar ahora contra los militantes de Hezbolá que atacan a Israel desde territorio libanés para evitar una mayor escalada.

Dijo que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, tenía razón al afirmar que Hezbolá debe desarmarse.

"Pero las declaraciones no desmantelan los cohetes", dijo. "Esperamos que el Gobierno libanés contenga a Hezbolá y asuma el control, y actúe ahora para evitar una mayor escalada".

El Líbano se vio envuelto en la guerra el lunes, cuando militantes de Hezbolá con base en ese país abrieron fuego contra Israel con drones y misiles.

El lunes, el Líbano prohibió las actividades militares de Hezbolá, pero los militantes lanzaron misiles contra Israel por segundo día consecutivo el martes. Israel respondió enviando tropas al sur del Líbano y con oleadas de ataques aéreos.