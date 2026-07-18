​El gobernador Ricardo Gallardo genera confianza para inversiones internacionales

En septiembre abrirá sus puertas Tru by Hilton en Ciudad Valles con 100 habitaciones y generando alrededor de 400 empleos directos e indirectos.

La Huasteca Potosina dará un paso histórico en su desarrollo turístico con la apertura, en septiembre próximo, de Tru by Hilton en Ciudad Valles, el primer hotel de una cadena internacional que operará en la región, el proyecto representa un nuevo voto de confianza para San Luis Potosí y responde a la estrategia del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico y la actividad turística.

El nuevo complejo contará con 100 habitaciones diseñadas bajo los estándares internacionales de calidad y servicio de Hilton, una de las marcas hoteleras más importantes del mundo, su llegada refleja la confianza del sector privado en las condiciones de desarrollo, conectividad y seguridad que hoy ofrece la entidad.

La inversión permitirá generar alrededor de 400 empleos directos e indirectos y fortalecerá la capacidad de hospedaje de Ciudad Valles ante el crecimiento sostenido de visitantes nacionales e internacionales que eligen a la Huasteca Potosina por su riqueza natural, cultural y de aventura.

La apertura de Tru by Hilton se suma a proyectos estratégicos como la Riviera Huasteca, la construcción de la autopista hacia Tampico y la modernización del aeropuerto de Tamuín, infraestructura que ampliará la conectividad y consolidará a la región como uno de los principales destinos turísticos del país.