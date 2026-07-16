Suman a Cártel de Juárez y Viagras a lista de terroristas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó este miércoles al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas, con lo cual se activan mecanismos financieros para bloquear recursos de los grupos criminales en EU, así como sanciones para todas aquellas personas ligadas a estos cárteles.

El gobierno de Estados Unidos ha identificado al Cártel de Juárez y su facción, La Línea, como una amenaza significativa para este país, por sus actividades de narcotráfico en la frontera entre México y EU, principalmente por sus operaciones en Ciudad Juárez y sus alrededores, en el estado de Chihuahua.

El Cártel de Juárez también es conocido como la Organización Vicente Carrillo Fuentes (OVCF). Además de ser famoso por otro de sus líderes, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos.

Según la DEA, esta organización es una de las nueve organizaciones criminales mexicanas más importantes que representan la mayor amenaza de narcotráfico para Estados Unidos, la organización trafica principalmente heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana desde México a través del corredor de El Paso, Texas. Tanto la organización como sus líderes han sido objeto de múltiples acusaciones en Estados Unidos.

Actualmente, La Línea opera en Ciudad Juárez, donde tiene acceso a rutas de narcotráfico y tráfico de personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La Línea cobra impuestos a otras organizaciones mexicanas de narcotráfico para transportar su mercancía a través del Valle de Juárez y genera otros ingresos mediante el tráfico de drogas sintéticas, la tala ilegal y el robo de vehículos en Chihuahua y el tráfico de personas.

Se destaca que en noviembre de 2019, miembros de La Línea estuvieron involucrados en la masacre de la familia mormona méxico-estadounidense LeBarón. El atentado tuvo lugar en una zona serrana entre Sonora y Chihuahua, dejando nueve muertos (tres mujeres y seis niños).

Asimismo, se advierte que La Línea y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colaboran desde septiembre de 2023, siendo el CJNG el proveedor de cocaína, metanfetamina y fentanilo para La Línea.

Por otro lado, en la actualización de la OFAC, también se identificó a “Los Viagras” con el nombre de "Los Blancos de Troya", e incluye por primera vez la fecha de constitución de la organización, establecida en 2013.

De igual forma, la OFAC ya había sancionado a Los Viagras, al identificarla como una organización criminal con base en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína.

En el pasado, la OFAC también había sancionado a tres de sus miembros de alto rango: Nicolás Sierra Santana, alias el Gordo, fundador y líder histórico del grupo; Heladio Cisneros Flores , alias la Sirena, miembro destacado de la organización; ambos vinculados con el asesinto de Hipólito Mora Chávez, líder autodefensa de La Ruana.

También está César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, líder de Los Viagras y detenido en enero pasado. Se le señala como el responsable del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez,el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán

Con esta nueva designación se plantean mecanismo para desarticular la red de apoyo financiero a terroristas y organizaciones terroristas.

Además de los mencionados, desde 2025 EU considera como terroristas a los integrantes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste. Así como La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Golfo y Cárteles Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó este miércoles al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas, con lo cual se activan mecanismos financieros para bloquear recursos de los grupos criminales en EU, así como sanciones para todas aquellas personas ligadas a estos cárteles.