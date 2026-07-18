Inglaterra de película: 7 lugares que tienes que visitar

El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 vuelve a colocar al futbol inglés en el centro de la conversación. Sin embargo, el país que vio nacer este deporte también ofrece una de las rutas turísticas más completas de Europa: ciudades históricas, palacios, pueblos de piedra, paisajes lacustres y costas abiertas al Atlántico.

Viajar por Inglaterra permite pasar, en pocos días, de una capital cosmopolita a caminos rurales, residencias aristocráticas o puertos vinculados con la música. Estas siete paradas muestran por qué el territorio merece recorrer más allá de sus estadios.

Londres

Entre taxis negros y automóviles de lujo, Londres convierte sus avenidas en una pasarela urbana donde tradición británica, diseño y movilidad comparten el mismo recorrido diario.Foto: Pexels. Anatoleos

Londres concentra algunos de los símbolos más reconocibles del país: el Palacio de Buckingham, Westminster, la Torre de Londres, el Támesis y el London Eye. La visita puede continuar por los museos de South Kensington, las tiendas de Covent Garden, los puestos de Borough Market o los barrios de Notting Hill y Shoreditch. Para quienes siguen el futbol, Wembley representa una parada esencial.

Bath

Bath conserva baños romanos, arquitectura georgiana y calles vinculadas con Jane Austen, en una ciudad inglesa donde historia, bienestar y diseño urbano conviven a cada paso.Foto: Pexels. Ogulcan Devrim

Al oeste de Londres, Bath reúne baños romanos, arquitectura georgiana y calles vinculadas con la escritora Jane Austen. Royal Crescent y The Circus muestran la planificación urbana del siglo XVIII, mientras el centro histórico se recorre a pie. Es una ciudad adecuada para dedicar una jornada completa y combinar cultura, gastronomía y bienestar.

Los Cotswolds

Los Cotswolds revelan la imagen rural de Inglaterra. Sus pueblos, construidos con piedra color miel, aparecen entre colinas, jardines y caminos estrechos. Bibury, Bourton-on-the-Water, Broadway y Stow-on-the-Wold son algunas de las paradas más conocidas. La mejor forma de recorrer la región es en automóvil, con tiempo para caminar, entrar a un pub y descubrir pequeñas tiendas locales.

York y Castle Howard

Castillo de HowardFoto: Cortesía

York conserva murallas medievales, antiguas puertas de acceso y calles como The Shambles. Su catedral, York Minster, domina el perfil de la ciudad. A poca distancia se encuentra Castle Howard, una residencia histórica rodeada por jardines, fuentes, bosques y lagos. Su arquitectura barroca y sus interiores la han convertido en escenario de producciones audiovisuales y en una de las visitas más relevantes de Yorkshire.

Lake District

El Lake District es uno de los principales destinos naturales de Inglaterra. Lagos, montañas y senderos rodean localidades como Windermere, Keswick y Ambleside. La región permite navegar, practicar senderismo o simplemente detenerse frente al paisaje. También está relacionada con William Wordsworth y Beatrix Potter, figuras que encontraron inspiración en sus valles y comunidades rurales.

Liverpool

Liverpool combina herencia portuaria, música y futbol en una ciudad marcada por The Beatles, Royal Albert Dock y una identidad cultural reconocida en todo el mundo.Foto: Pexels. Horison.

Liverpool combina patrimonio portuario, música y futbol. Royal Albert Dock, The Beatles Story y sus museos explican parte de la transformación de una ciudad que proyectó su cultura al mundo. Anfield atrae a seguidores del Liverpool Football Club, pero la experiencia también incluye salas de conciertos, galerías, mercados y pubs donde la identidad local permanece presente.

Cornualles

La ruta puede cerrar en Cornualles, en el extremo suroeste del país. Sus acantilados, playas, pueblos pesqueros y senderos costeros muestran una Inglaterra diferente. St Ives destaca por su relación con el arte, mientras Padstow y Falmouth suman tradición marítima y cocina basada en productos del mar. El Eden Project, instalado en antiguas canteras, ofrece otra perspectiva sobre naturaleza y sostenibilidad.

Un recorrido de diez a catorce días permite enlazar estas siete paradas sin saturar la agenda. El tren facilita los trayectos entre Londres, Bath, York, Liverpool y Lake District; el automóvil resulta más práctico en los Cotswolds, Castle Howard y Cornualles.

El futbol puede ser el punto de partida, pero Inglaterra invita a prolongar el viaje. Cada región cambia el paisaje, la arquitectura y la mesa, mientras la historia aparece en estaciones, castillos, barrios y caminos que convierten el trayecto en parte de la experiencia.