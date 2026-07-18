Qué ver en Francia: 7 lugares imperdibles para tu próximo viaje

Francia e Inglaterra llegan hoy, 18 de julio, al Miami Stadium con una misión distinta a la imaginada durante el Mundial: cerrar el torneo en el podio. El partido por el tercer lugar enfrenta a dos selecciones que comparten historia, rivalidad y cultura. Para el viajero, el encuentro abre una invitación: mirar a Francia más allá de sus estadios y convertir la pasión deportiva en una ruta de inspiración por ciudades, costas, viñedos y paisajes.

Su red ferroviaria conecta capitales culturales con pueblos medievales y regiones vinícolas. Estos siete destinos permiten diseñar un itinerario con distintos ritmos, desde París hasta el Mediterráneo.

París, una ciudad para volver

La catedral de Notre-Dame domina la Île de la Cité con su arquitectura gótica, vitrales y siglos de historia en el corazón de París.Foto: Pexels. Efrem

París suele ser la puerta de entrada, pero difícilmente se agota en una visita. La Torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame y el Arco del Triunfo forman parte del recorrido esencial; sin embargo, la capital también se descubre al caminar por Le Marais, recorrer las librerías del Barrio Latino o detenerse frente al canal Saint-Martin. Las riberas del Sena conectan monumentos, puentes y barrios. Reservar tres días permite alternar museos, mercados y paseos sin convertir la estancia en una lista de pendientes.

Mont-Saint-Michel, el espectáculo de las mareas

En Normandía, una abadía medieval se eleva sobre un islote rocoso que cambia con las mareas. Mont-Saint-Michel es uno de los paisajes más reconocibles de Francia. Desde la bahía, la silueta del monasterio domina el horizonte; dentro, calles estrechas y escalinatas conducen hasta la abadía. Conviene revisar las mareas y pasar una noche en la región para conocer la costa, sus quesos, sidras y pueblos vinculados con el impresionismo.

Valle del Loira, palacios entre viñedos

Chambord, Chenonceau, Amboise y Blois convierten al Valle del Loira en una ruta por el Renacimiento francés. Los castillos fueron residencias reales y centros políticos. Hoy pueden recorrerse junto con jardines, bodegas y poblaciones a orillas del río. La bicicleta permite avanzar entre viñedos; el automóvil facilita organizar paradas menos conocidas. Es una región para quienes buscan patrimonio, gastronomía y paisajes sin la intensidad de una capital.

Burdeos, una ciudad para caminar y brindar

Los edificios históricos de Burdeos conservan fachadas del siglo XVIII, plazas monumentales y un trazado urbano que refleja su pasado comercial junto al Garona.Foto: Patricia Ortega

La fama de sus vinos no debe ocultar su vida urbana. Burdeos conserva un centro histórico del siglo XVIII, plazas abiertas y fachadas junto al río Garona. La Place de la Bourse y el Espejo de Agua forman una de sus imágenes más conocidas, mientras la Cité du Vin propone una lectura cultural de la bebida. Desde la ciudad pueden organizarse excursiones a Saint-Émilion, Médoc o Arcachon. El viaje permite entender que el vino francés es territorio, clima, conocimiento y mesa compartida.

Estrasburgo, Francia con acento alsaciano

Cerca de la frontera con Alemania, Estrasburgo combina instituciones europeas con una identidad regional visible en su arquitectura y cocina. La catedral gótica domina el centro histórico; alrededor, los canales y las casas con entramados de madera de La Petite France invitan a caminar. Las winstubs sirven especialidades alsacianas en ambientes informales. La ciudad también es el inicio de la Ruta de los Vinos de Alsacia, que enlaza Colmar y poblaciones rodeadas de viñedos.

Provenza, mercados, arte y caminos rurales

La Provenza reúne ciudades romanas, pueblos de piedra, olivares y mercados organizados alrededor del producto local. Aviñón conserva la huella de los papas; Arles mantiene su patrimonio romano y su vínculo con Vincent van Gogh; Aix-en-Provence suma plazas, fuentes y talleres. En verano, los campos de lavanda atraen visitantes, pero la región ofrece motivos todo el año: el Luberon, la Camarga y las gargantas del Verdon permiten combinar cultura con naturaleza.

Niza, el cierre frente al mar

La vista panorámica de Niza reúne el azul del Mediterráneo y la Promenade des Anglais, una ciudad marcada por la luz.Foto: Patricia Ortega

Niza resume el Mediterráneo francés en una ciudad donde el paseo forma parte de la experiencia. La Promenade des Anglais acompaña la bahía; el casco antiguo reúne mercados y restaurantes; los museos dedicados a Matisse y Chagall recuerdan la relación entre la Costa Azul y los artistas del siglo XX. Desde aquí es sencillo visitar Antibes, Èze, Cannes o Saint-Paul-de-Vence.

Después de un Mundial marcado por la competencia, planear visitar el país y terminar frente al mar confirma que Francia también se disfruta sin marcador, con tiempo para caminar, probar y observar.