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Qué ver en Francia: 7 lugares imperdibles para tu próximo viaje
El duelo entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 inspira un recorrido por siete destinos donde patrimonio, vino, arte, cocina y naturaleza convierten cada escala en una experiencia.
Francia e Inglaterra llegan hoy, 18 de julio, al Miami Stadium con una misión distinta a la imaginada durante el Mundial: cerrar el torneo en el podio. El partido por el tercer lugar enfrenta a dos selecciones que comparten historia, rivalidad y cultura. Para el viajero, el encuentro abre una invitación: mirar a Francia más allá de sus estadios y convertir la pasión deportiva en una ruta de inspiración por ciudades, costas, viñedos y paisajes.
Su red ferroviaria conecta capitales culturales con pueblos medievales y regiones vinícolas. Estos siete destinos permiten diseñar un itinerario con distintos ritmos, desde París hasta el Mediterráneo.
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París, una ciudad para volver
París suele ser la puerta de entrada, pero difícilmente se agota en una visita. La Torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame y el Arco del Triunfo forman parte del recorrido esencial; sin embargo, la capital también se descubre al caminar por Le Marais, recorrer las librerías del Barrio Latino o detenerse frente al canal Saint-Martin. Las riberas del Sena conectan monumentos, puentes y barrios. Reservar tres días permite alternar museos, mercados y paseos sin convertir la estancia en una lista de pendientes.
Mont-Saint-Michel, el espectáculo de las mareas
En Normandía, una abadía medieval se eleva sobre un islote rocoso que cambia con las mareas. Mont-Saint-Michel es uno de los paisajes más reconocibles de Francia. Desde la bahía, la silueta del monasterio domina el horizonte; dentro, calles estrechas y escalinatas conducen hasta la abadía. Conviene revisar las mareas y pasar una noche en la región para conocer la costa, sus quesos, sidras y pueblos vinculados con el impresionismo.
Valle del Loira, palacios entre viñedos
Chambord, Chenonceau, Amboise y Blois convierten al Valle del Loira en una ruta por el Renacimiento francés. Los castillos fueron residencias reales y centros políticos. Hoy pueden recorrerse junto con jardines, bodegas y poblaciones a orillas del río. La bicicleta permite avanzar entre viñedos; el automóvil facilita organizar paradas menos conocidas. Es una región para quienes buscan patrimonio, gastronomía y paisajes sin la intensidad de una capital.
Burdeos, una ciudad para caminar y brindar
La fama de sus vinos no debe ocultar su vida urbana. Burdeos conserva un centro histórico del siglo XVIII, plazas abiertas y fachadas junto al río Garona. La Place de la Bourse y el Espejo de Agua forman una de sus imágenes más conocidas, mientras la Cité du Vin propone una lectura cultural de la bebida. Desde la ciudad pueden organizarse excursiones a Saint-Émilion, Médoc o Arcachon. El viaje permite entender que el vino francés es territorio, clima, conocimiento y mesa compartida.
Estrasburgo, Francia con acento alsaciano
Cerca de la frontera con Alemania, Estrasburgo combina instituciones europeas con una identidad regional visible en su arquitectura y cocina. La catedral gótica domina el centro histórico; alrededor, los canales y las casas con entramados de madera de La Petite France invitan a caminar. Las winstubs sirven especialidades alsacianas en ambientes informales. La ciudad también es el inicio de la Ruta de los Vinos de Alsacia, que enlaza Colmar y poblaciones rodeadas de viñedos.
Provenza, mercados, arte y caminos rurales
La Provenza reúne ciudades romanas, pueblos de piedra, olivares y mercados organizados alrededor del producto local. Aviñón conserva la huella de los papas; Arles mantiene su patrimonio romano y su vínculo con Vincent van Gogh; Aix-en-Provence suma plazas, fuentes y talleres. En verano, los campos de lavanda atraen visitantes, pero la región ofrece motivos todo el año: el Luberon, la Camarga y las gargantas del Verdon permiten combinar cultura con naturaleza.
Niza, el cierre frente al mar
Niza resume el Mediterráneo francés en una ciudad donde el paseo forma parte de la experiencia. La Promenade des Anglais acompaña la bahía; el casco antiguo reúne mercados y restaurantes; los museos dedicados a Matisse y Chagall recuerdan la relación entre la Costa Azul y los artistas del siglo XX. Desde aquí es sencillo visitar Antibes, Èze, Cannes o Saint-Paul-de-Vence.
Después de un Mundial marcado por la competencia, planear visitar el país y terminar frente al mar confirma que Francia también se disfruta sin marcador, con tiempo para caminar, probar y observar.