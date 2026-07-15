DEA vincula a gobierno con los cárteles

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó que hay una “conexión mortífera” entre los cárteles y el Gobierno de México durante su discurso pronunciado en la primera cumbre contra el fentanilo y las adicciones llevado a cabo el lunes pasado.

De acuerdo con medios estadounidenses, Cole aseguró que por dicha razón la estrategia de la DEA no se limita a perseguir a quienes producen o transportan drogas.

“En la DEA, la aplicación de la ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores, el suministro químico y cualquier individuo que lucre envenenando a los ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la conexión mortífera entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, expresó el funcionario estadounidense.

Añadió que el objetivo de la DEA es construir un Estados Unidos libre de fentanilo y destacó los avances en la estrategia de seguridad contra los cárteles que ha permitido la incautación de 568 millones de dosis de esta droga.

Estas declaraciones se dan en medio de las acusaciones por parte de Estados Unidos en contra de diversos políticos mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, todos ellos señalados por tener nexos y apoyar al Cártel de Sinaloa.

Gabinete de seguridad contesta dichos

En respuesta a las declaraciones del jefe de la DEA, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, emitió una nota informativa en la que señaló que las declaraciones realizadas por Terry Cole, “carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”.

Las instituciones que integran este Gabinete argumentaron que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59,582 personas, se han asegurado 31,366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2,363 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

Asimismo, defendieron que las investigaciones han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos.