“A veces se gana y a veces se aprende”: Sheinbaum da ánimo a México tras eliminación del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio ánimos a la población luego de que El Tri cayera 3-2 ante Inglaterra, en el partido de octavos de final que se disputó en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca-Estadio Banorte).

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende”, expresó la mandataria a través de sus redes sociales afirmando que “lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo”.

La mandataria, quien presenció el encuentro desde ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, destacó que “lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre”.

Minutos después de que concluyera el partido de la Selección Mexicana, el cual hubiera sido el último que disputará en territorio nacional por ser co-anfitriona del Mundial 2026, la titular del Ejecutivo dejó en claro que “demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!