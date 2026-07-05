Inglaterra fulmina sueño mundialista del Tri, vence 3-2 a México

Se acabó la ilusión del sexto partido para la Selección Mexicana. Fue eliminada en octavos de final del Mundial 2026 al caer 2-3 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Un doblete de Jude Bellingham en menos de 120 segundos en el primer tiempo y un penal materializado por Harry Kane en el segundo consumaron el regreso a la ‘normalidad’ del Tri en el siglo XXI: ser eliminado en octavos de final.

Los dirigidos por Javier Aguirre vendieron cara la derrota con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, sin embargo, no fue suficiente. Aunque el árbitro, el australiano Alireza Faghani, agregó 11 minutos de compensación, no hubo otra acción que se acercara al empate.

México no cumplió con el objetivo de, al menos, igualar lo que hizo en sus otros dos Mundiales como local, 1970 y 1986, cuando alcanzó cuartos de final.

La eliminación en 2026 fue más temprana, fulminando el paso perfecto de cuatro triunfos y cero goles en contra hasta antes de que se apareciera el campeón del mundo en 1966, un seleccionado que se jacta de ser el creador de este deporte, cuya base radica en la Premier League y que tiene dos cerebros que fueron decisivos: Jude Bellingham y Harry Kane.

Bellingham noqueó invicto de México

El primer tiempo fue como una profecía cumplida. El entrenador, Tomas Tuchel, advirtió previamente que lo sabían todo de cada uno de los jugadores de la Selección Mexicana y lo demostraron, dejando el marcador 2-1 hasta el 45’, pero sin desarmar la estrategia de Javier Aguirre, quien, por su parte, anticipó que contra Inglaterra debían hacer un partido “casi perfecto”, apelando a un poco de suerte.

México se apropió de la mayoría de las oportunidades de gol, pero se necesitaba también un poco de suerte de la localía, el clima o de las vibras de querer romper con el patrón de no superar el quinto partido en Mundiales.

En esta parte, el universo no alineó los astros bajo el cielo lluvioso del Estadio Ciudad de México. Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, podrá presumir que le quitó el invicto al Tri, el cual defendía celosamente con la portería en ceros en este estadio desde hace tres años (noviembre del 2023), además de que le metió a México sus dos primeros goles como anfitrión en el Mundial 2026.

Al minuto 36, después de que Inglaterra pasó por varios sustos en su portería, abrió el marcador. Bellingham remató de cabeza al recibir el pase de Marc Guéhi, del Manchester City. La pelota pasó muy cerca de los ojos de Harry Kane, pero aún lejos de su alcance y no fue su oportunidad para sumar (hasta ese momento) su sexto gol en este Mundial.

Sin embargo, un minuto después, el ‘Maguito’ asistió al doblete de Bellingham. Tuchel y el banquillo inglés enloquecieron, mientras que los ‘zooms' a los rostros de los jugadores mexicanos reflejaban estrés.

La insistencia de la estadística de México de mayores llegadas a puerta rindió frutos y al minuto 42’ apareció Julián Quiñones para marcar su cuarto gol en este Mundial. Cabe destacar que el Tri pudo agregar más a la pizarra.

Al menos dos de Raúl Jiménez, quien tocó la puerta desde el minuto 15. Remató de cabeza muy cerca del palo izquierdo, tras un pase del ‘Piojo’ Alvarado. El portero inglés desvió el balón con una palmada. Más tarde, ya cuando el primer tiempo agonizaba, Raúl intentó otro cabezazo, ahora asistido por Quiñones, que obligó a volar al arquero para evitar el gol.