Sheinbaum no considera que haya tensión con EU por carta de AMLO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que existe una “ofensiva” política y mediática contra su gobierno y contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual —afirmó— busca debilitar a la llamada Cuarta Transformación mediante acusaciones que vinculan a Morena con el crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la primera mandataria defendió la reciente reaparición pública de López Obrador y respaldó la carta difundida por el exmandatario, en la que advierte sobre posibles intentos de intervención extranjera en asuntos internos de México.

Sobre dicha misiva de AMLO, la presidenta negó que ésta pueda tensar la relación bilateral con Estados Unidos y afirmó que su gobierno mantiene una relación de respeto con el presidente estadounidense Donald Trump.

Incluso, reveló que recientemente el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoció el respeto de México hacia su soberanía y señaló que Washington debe actuar bajo el mismo principio.

Sheinbaum Pardo dijo que, pese a diferencias con algunas posturas del gobierno estadounidense, en las conversaciones telefónicas que ha sostenido con Trump ha prevalecido el respeto mutuo.

La titular del Ejecutivo acusó a sectores de la ultraderecha estadounidense y mexicana de impulsar esta narrativa con fines electorales rumbo a los comicios de Estados Unidos de noviembre de 2026 y las elecciones mexicanas de 2027.

“Quieren usar este tema como un pretexto para intervenir en asuntos de México”, dijo Sheinbaum, quien insistió en que la soberanía nacional está en juego.

La mandataria reiteró que cualquier señalamiento contra funcionarios mexicanos debe investigarse conforme a las leyes nacionales y mediante las instituciones mexicanas, particularmente la Fiscalía General de la República, pero rechazó que México deba aceptar “a ciegas” cualquier acusación proveniente del Departamento de Justicia estadounidense.

La presidenta también rechazó las versiones que buscan responsabilizar a López Obrador de supuestos vínculos con el crimen organizado y aseguró que se trata de una narrativa “falsa de toda falsedad”.

Como argumento, mencionó que durante el sexenio anterior fueron detenidos cientos de integrantes de grupos criminales, incluidos líderes de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico y el Cártel del Golfo. “Si hubiera habido colusión, ¿entonces por qué se detiene?”, cuestionó.

Soberanía: Asunto de trascendencia

La presidenta insistió en que permitir que instituciones extranjeras determinen quién gobierna en México representaría un riesgo para la independencia nacional.

“En el momento en que quien decida por México sean las instituciones extranjeras, particularmente en quién gobierna México y quién no, es muy peligroso para la soberanía nacional”, afirmó.

Incluso sostuvo que la discusión actual tendrá repercusiones para futuras generaciones.

“No es un asunto coyuntural de este momento, es un asunto de trascendencia. Lo que hagamos hoy va a impactar a esta generación y a las siguientes”, dijo.