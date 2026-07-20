Mercado automotriz cierra el semestre con una contracción de 2.6% en Querétaro

Querétaro, Qro. La venta de vehículos cerró el primer semestre de 2026 con una reducción de 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La presidenta de AMDA en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda, informó que entre enero y junio se comercializaron 16,885 unidades nuevas en el estado, una cifra que todavía refleja la contracción del mercado automotriz.

Sin embargo, la empresaria refirió que la brecha negativa ha comenzado a reducirse respecto a periodos atrás.

"En el tema de ventas generales, en las agencias, cerramos con 16,885 vehículos vendidos, aunque esto significa todavía un decremento en relación con el mismo periodo del año anterior que es enero-junio. Todavía no estamos saliendo del bache, sin embargo, ahí vamos, ya no es -8%, ya es -2%", ahondó.

Con las ventas acumuladas al primer semestre, Querétaro se ubicó como el décimo mercado en el país. También fue uno de los 10 estados que presentaron una caída anual, de acuerdo con el reporte de compradores de la AMDA.

Los camiones y las unidades de usos múltiples dominan el mercado, absorbieron 58.2% de las ventas, por la colocación de 9,832 unidades: 6,788 de usos múltiples y 3,044 camiones.

El resto, 41.8%, corresponde a la venta de 7,053 automóviles: 3,512 compactos, 2,560 subcompactos, 915 de lujo y 66 deportivos.

En comparación con el resto del país, Querétaro contribuye con 2.4% del mercado mexicano, con base en las ventas reportadas por 80 agencias que tienen presencia en el estado.

Liderazgo en crecimiento de unidades HyE

En contraste con las ventas totales, el segmento de híbridos y eléctricos (HyE) sigue creciendo y posiciona a Querétaro como el segundo estado con mayor avance anual.

De enero a mayo en el estado se colocaron 2,315 vehículos de nuevas energías, aumentó 93.4% respecto a los 1,197 del año pasado; el estado fue superado solamente por Nayarit que lidera las 32 entidades con un repunte de 161.5 por ciento. Las unidades HyE representaron 16.4% de las ventas totales del mercado queretano.

La presidenta estatal de AMDA destacó que ese avance está relacionado con el desarrollo de infraestructura para cargar las unidades.

"También tiene que ver con toda la infraestructura que tiene el estado para este tipo de vehículos, cargadores, estos parques de carga", expresó.

Por el desempeño de este mercado, Querétaro subió tres lugares en el top 10 de estados con más ventas: del décimo al séptimo lugar. Su contribución al mercado nacional aumentó 0.8 puntos porcentuales entre un año y otro, pasó de 2.2 a 3 por ciento