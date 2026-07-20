Violencia criminal sacude Zacatecas

En Zacatecas fueron asesinadas por bandas del crimen organizado 10 personas en tres de los principales municipios de Zacatecas entre los que hay mayoritariamente empresarios y algunos políticos que han ocupado puestos municipales.

Entre los ejecutados hay algunos que la semana pasada se quejaron con la Presidenta Sheinbaum por la situación de seguridad. Todos fueron secuestrados entre la media noche del viernes y la madrugada del domingo y ejecutados con perversa barbarie.

A los gobernadores sólo les importan las grillas de la campaña de 27, pero, comodinos, dejan la seguridad a las fuerzas especiales de Sedena, Semar y la Guardia Nacional, y no les importa que propician la impunidad para las bárbaras masacres del crimen organizado que aterrorizan comunidades.

Las torres de energía eólica pagan migajas

Hoy que se anuncia el sostenido crecimiento de la generación eólica de electricidad en México, se dejan oír reclamaciones de campesinos y ejidatarios por las dificultades que tienen para que les paguen por la instalación en sus propiedades de las torres que la producen y transmiten.

En México las empresas de energía eólica pagan a los agricultores y ejidatarios el 1% por ciento de las ganancias de produzcan las referidas torres, ganancias cuyo monto depende de lo que informen las empresas, sin que los campesinos puedan comprobarlo.

Según información de Estados Unidos, a los granjeros en cuyos terrenos hay torres de generación, les pagan anualmente una renta que va de 4 mil dólares a 10 mil dólares por turbina, según el tamaño de la turbina. Si, aquí las empresas deciden los montos y la energía eólica es parte de la política energética del Gobierno, hay un grave problema de justicia social.

Eliminan uso de efectivo en pago de peajes

Anunció el Gobierno de la República que para finales de 2026 estarán adaptadas las casetas de cobro en todas las autopistas del país, porque a partir de entonces los conductores tendrán prohibido en efectivo.

La medida da continuación al cumplimiento de Ley Para Eliminar Trámites Burocráticos promulgada en 2025 por el actual gobierno y, para combatir la corrupción pretende digitalizar todos los trámites administrativos.

El proceso está a cargo de José Antonio Peña Merina, de la Agencia Administrativa de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se aplicará en todas las dependencias. Vaya reto reducir el uso del efectivo en una economía que no puede prescindir de él, porque el 55 por ciento de empleadores y trabajadores de la Nación, están en la informalidad.

NOTAS EN REMOLINO

Hoy inicia la delegación estadunidense encabezada por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, la reunión de dos días con autoridades del Gobierno de México para continuar las negociaciones sobre nuevas reglas en el T-MEC … Advirtió el Departamento de Justicia estadunidense que se propone reclamar toda la fortuna de Ismael “Mayo” Zambada como indemnización por los daños causados por el masivo tráfico de drogas del capo, la cual ellos calculan es de casi 15 mil millones de dólares … Si, como dicen las estadísticas Pemex controla 7,266 gasolineras de las 15 mil que hay en la República, cuánto suman las utilidades que aportan a la petrolera estatal … Pertinente la discusión del uso de las plataformas digitales en las escuelas que, anunciaron en las mañaneras, empieza con tres foros que coordinará la Secretaría de Educación Pública … Actualísima suena la reflexión que hizo John Kenneth Galbraith sobre nuestras realidades: “Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre; bajo el comunismo es justo lo contrario” …