Hoteleros en Puebla volverán a ofrecer descuentos para verano

Puebla, Pue. El sector hotelero de Puebla está aplicando descuentos del 20 al 40% en hospedaje para las vacaciones de verano, con el objetivo de tener 65% de ocupación, ya que sí funcionó el año pasado en la misma temporada.

Lo anterior, dijo Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, quien explicó que los más de 200 socios de la Angelópolis se pusieron de acuerdo para contribuir a mejorar la actividad en este más de mes y medio.

En este tenor, dijo, los empresarios del sector buscan competir en igualdad de condiciones, considerando que el 70% son negocios familiares y algunos administrados por segundas generaciones.

Subrayó que no sacrificarán ganancias, porque la mayor entrada es por consumos de alimentos de platillos típicos de Puebla, cuya gastronomía es uno de los atractivos para el turismo.

En este sentido, dijo que al estar en marcha la venta del platillo Chile en nogada, que se oferta entre 300 y 500 pesos, según el hotel o restaurante, implica que haya más oportunidades de incrementar los ingresos.

Recordó que el verano pasado implementaron esta medida, lo que trajo como consecuencia que los aforos fueran del 60% y ahora esperan subir otro 5%.

"Las familias vienen de hacer un gasto fuerte con las graduaciones durante la mitad de julio, por lo que esperamos un aumento considerable del turismo a finales del mismo mes y en las primeras tres semanas de agosto", expuso.

Mejora economía

Admitió que la situación económica no es tan complicada para los socios al término del primer semestre, pero se debe hacer más por buscar estrategias para elevar el turismo, que es la razón de funcionar, del cual 60% de ese mercado proviene del sur-sureste del país.

Domínguez Gabián consideró que los hoteleros no se pueden dar el lujo de subir precios, sino al contrario ajustarse a las condiciones, porque hay familias que sí buscan salir ya de vacaciones, pero tampoco pueden gastar mucho.

Reiteró que, si llegaran al 60% de ocupación en promedio será positivo este periodo de vacaciones, pues los tres primeros meses se resiente la baja del turismo.

Indicó que se debe hacer un esfuerzo más por parte del sector para crecer un poco en la ocupación, además ir a buscar mercado al sur del país, el cual por tradición visita el territorio poblano.

Puntualizó que en el interior del estado esperan que también haya la misma intención del sector en dar descuentos, sobre todo los que están en los diez Pueblos Mágicos de Puebla.