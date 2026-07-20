Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE: la variante híbrida ahora tiene más poder y nuevos precios en México

Nissan tiene una gran misión este 2026: renovar o lanzar una enorme cantidad de actualizaciones, nuevas generaciones e incluso productos totalmente nuevos en México, como parte de su plan para recuperarse de la grave crisis financiera por la que atraviesa. El lanzamiento más reciente de esa estrategia es el de la Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE, la variante híbrida en serie que ya conocíamos, pero ahora con tracción en las cuatro ruedas y una actualización de imagen.

¿Qué es y cómo funciona el sistema e-4ORCE de la Nissan X-Trail?

Nissan X-Trail e-Power 2027ManuEscareno

Nissan entró de lleno al mundo de los autos híbridos con una solución distinta a la que utilizaba prácticamente el resto de la industria: su sistema e-Power no funciona como un híbrido en paralelo tradicional, que es el que usan marcas como Toyota, Hyundai, Kia, Honda y Ford.

En su lugar, la Nissan X-Trail e-Power emplea un sistema híbrido en serie. Esta modalidad de hibridación se caracteriza por usar el motor a combustión solo como generador de energía para alimentar la batería, y nada más. Los motores eléctricos que se nutren de esa batería son los únicos encargados de impulsar el vehículo.

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Con esto, la camioneta ofrece sensaciones de manejo más parecidas a las de un auto eléctrico, pero sin depender de un cargador para llenar su batería: siempre será el motor a combustión el encargado de generar la energía eléctrica.

En cuanto al sistema e-4ORCE, se refiere a la integración de un segundo motor eléctrico en el eje trasero. Con él, la X-Trail obtiene tracción en las cuatro ruedas, suma más modos de manejo y logra un reparto de par por eje más especializado, lo que mejora considerablemente su agarre y estabilidad en toda ocasión.

Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE: en cifras

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Con lo anterior claro, revisemos el tren motriz de esta camioneta. Su motor a combustión es un tres cilindros turbo de 1.5 litros con tecnología de compresión variable que, por sí solo, genera 142 hp y 184 lb-pie de par. Es poder suficiente para mover la camioneta, pero, como te explicábamos, nunca lo hará: solo se encarga de crear la energía necesaria para abastecer de carga a la batería en todo momento.

Esa batería, de 1.85 kWh, alimenta dos motores eléctricos. El primero, en el eje delantero, produce 201 hp y 243 lb-pie de par. El motor eléctrico trasero genera 134 hp y 144 lb-pie de par y funciona más como apoyo en situaciones donde el agarre y la demanda de poder lo requieren; el motor que más trabajará será el frontal.

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Cuando ambos motores eléctricos operan juntos, entregan una potencia combinada de 210 hp y 387 lb-pie de par. Nissan reporta un consumo en ciudad de 19.2 km/l con esta especificación; la variante de acceso, sin sistema e-4ORCE, marca 22.1 km/l gracias a su menor peso, consumo de energía y resistencia al rodamiento.

Datos clave del tren motriz

Motor a combustión: 1.5L tres cilindros turbo de compresión variable (142 hp / 184 lb-pie), solo como generador

1.5L tres cilindros turbo de compresión variable (142 hp / 184 lb-pie), solo como generador Batería: 1.85 kWh

1.85 kWh Motor eléctrico delantero: 201 hp / 243 lb-pie

201 hp / 243 lb-pie Motor eléctrico trasero: 134 hp / 144 lb-pie

134 hp / 144 lb-pie Potencia combinada: 210 hp / 387 lb-pie

210 hp / 387 lb-pie Consumo: 19.2 km/l (e-4ORCE) y 22.1 km/l (versión de acceso)

Cambios en el diseño exterior de la X-Trail 2027

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Por fuera, esta actualización estrena cambios ligeros en las formas de los faros, las parrillas, el diseño de rines, los elementos contrastados y la defensa trasera. Además, adopta el nuevo logo de la marca y nuevas tipografías para mantener vigente su imagen frente a sus rivales.

A lo largo de la gama encontramos elementos como:

Faros y calaveras LED

Quemacocos

Apertura de cajuela eléctrica

Rines de 18” o de 19”

La X-Trail 2027 también estrena un nuevo color de carrocería llamado Azul Mediterráneo. En la versión Exclusive es una configuración simple, mientras que en la variante Platinum e-4ORCE se trata de una combinación bitono.

En cuanto a medidas, sigue siendo una de las camionetas más grandes de su segmento: mide 4,685 mm de largo y ofrece una cajuela de hasta 1,396 litros de capacidad. Eso sí, al tener que acomodar las baterías en la parte trasera, esta camioneta pierde su llanta de refacción y solo cuenta con un kit de reparación en ambas versiones.

Interior: familiar, cómodo y bien logrado

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El interior de la X-Trail se mantiene sin tantos cambios y sigue siendo un espacio Interior: familiar, cómodo y bien logrado para viajar en familia. Sus materiales se sienten adecuados y cuenta con varias soluciones inteligentes para hacer los viajes más cómodos. Entre lo más destacable de su gama:

Pantalla central de 12.3” compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Sistema de audio Bose de 9 bocinas con cancelación de ruido

Cuadro de instrumentos digital de 7” o de 12.3”

Head-Up Display

A/C automático de doble o triple zona

Asientos en piel

Espejo retrovisor digital

Iluminación ambiental

Selector de modos de manejo (7 en Exclusive y 11 en Platinum)

Seguridad de la Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE

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En materia de seguridad, es una camioneta bastante completa. De serie, todas las versiones incluyen: 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, visión de 360°, monitoreo de presión de llantas, alerta de abandono de carril, monitor de punto ciego, freno autónomo de emergencia con detección de peatones, control de velocidad crucero adaptativo y Nissan Connected Services.

Solo la versión tope de gama suma funciones como mantenimiento de carril y manejo semiautónomo, al combinar el control de velocidad crucero adaptativo con el mantenimiento de carril.

Precio de la Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE 2027 en México

La Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE 2027 ya está disponible en México en todas las agencias del país. Llega directamente de Japón con un precio que parte de los $751,900 pesos, mientras que la versión Platinum e-4ORCE tiene un costo de $899,900 pesos.